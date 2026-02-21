أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة إلى الكونغرس، بعزمها المضي قدماً في خطط إعادة فتح السفارة الأميركية بالعاصمة السورية دمشق، والتي أُغلقت في عام 2012، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "الإشعار الذي أرسلته إدارة ترمب إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ المشرعين بنية وزارة الخارجية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا".

وجاء في الإشعار الصادر في 10 فبراير/شباط الجاري، أن "الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ في غضون 15 يوماً، أو الأسبوع الوشيك، على الرغم من أنه لم يُحدد جدولاً زمنياً لإنجازها أو لعودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المبعوث الأميركي دفع باتجاه تقارب عميق مع سوريا، وقيادتها الجديدة في عهد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونجح في الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية، وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي.

وكانت الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح السفارة منذ العام المنصرم، بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر*كانون الأول من عام 2024، وكان ذلك الأمر يُمثل أولوية لسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك.