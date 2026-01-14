ترامب يلوّح بالتدخل في إيران: أُبلغنا بتوقف القتل… وكل الخيارات ما زالت مطروحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، في خطاب من البيت الأبيض، إنه أُبلغ بأن «عمليات القتل في إيران توقفت، ولن تكون هناك إعدامات»، محذرًا من أن تنفيذ أي إعدامات سيقابل برد فعل غاضب من الولايات المتحدة. وعند سؤاله عمّا إذا كان ذلك يعني استبعاد توجيه ضربة عسكرية، قال: «سنرى ما هو المسار الذي يتطور هناك».

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عن أمله في ألا تصل التوترات إلى مستوى حرب تضر بجميع الأطراف، واصفًا المتظاهرين في بلاده بأنهم «إرهابيون»، ومتهمًا إياهم بمحاولة دفع واشنطن للتدخل العسكري.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن أي هجوم محتمل على إيران لن يتم قبل عدة أيام على الأقل، في حين أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني أن قواته في «أعلى درجات الجاهزية»، مهددًا برد حاسم على أي هجوم.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، بدأت الولايات المتحدة سحب جزء من طواقمها من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، بينها قاعدة العديد الجوية في قطر، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». كما أشارت تقارير إلى أن بريطانيا قامت بخطوات مماثلة.

إقليميًا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي تأكيده أن المملكة لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ولن تشارك في أي عمل عسكري ضدها.

وفي إسرائيل، أعلن الجيش أنه يواصل متابعة التطورات بتنسيق وثيق مع القيادة المركزية الأميركية، مع الحفاظ على مستوى جاهزية مرتفع دون تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، فيما تُقدّر مصادر أمنية أن أي تحرك عسكري أميركي محتمل سيكون مدروسًا وتدريجيًا.