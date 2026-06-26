فاجأ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عندما كشف أن تركيا كانت قريبة من الانضمام إلى المواجهة ضد إيران، لكنه قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختار في النهاية البقاء خارج المعركة بناءً على طلب شخصي منه.

بالتوازي، واصل ترامب الإشادة بالزعيم التركي وحتى ألمح إلى خطوات مستقبلية قد تعزز بشكل كبير القدرات العسكرية لأنقرة – تطورات تثير القلق في إسرائيل.

في مستهل اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، تحدث ترامب عن المحادثات التي أجراها مع أردوغان خلال التوترات الإقليمية. وقال الرئيس الأمريكي: "أنا أحبه. إنه صديقي. وقد بقي خارج الحرب". وأضاف: "كما تعلمون، كان مرشحًا بارزًا للدخول في الحرب مع إيران".

ترامب أضاف أن موقف أردوغان من إسرائيل ليس إيجابياً، لكنه قال إن ذلك لم يمنعه من تلبية طلبه. وقال"هو ليس من كبار المعجبين بإسرائيل، كما تعلمون. طلبتُ منه أن يبقى خارج (الحرب)، وبقي خارجها".

استعدادا للزيارة المتوقعة إلى تركيا الشهر المقبل، لم يبخل ترامب بالثناء على الرئيس التركي. "أردوغان رجل قوي. لكنه كان كل ما طلبته منه على الإطلاق، وقد فعل ذلك"، صرح.

بحسب الدكتورة غاليا ليندنشتراوس، الباحثة الرئيسية في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، فإن العلاقة بين الرجلين تقوم على نظرة ترامب إلى أردوغان كقائد فعّال. وقالت: "يرى ترامب في أردوغان قائداً قادراً على تحقيق الوعود، أي توفير ما يحتاجه، وقائداً منتصراً أيضاً. ونحن نعلم أن ترامب يبحث عن أصحاب الإنجازات".

كما أشار الدكتور آسا أوفير، خبير في تركيا والشرق الأوسط، إلى الكيمياء السياسية بين الزعيمين. وقال: "أردوغان يقدّر دونالد ترامب لأنه يشعر أنه يستطيع أن يبرم معه ما يُسمى صفقات"، وأضاف: "هو ينجح في الحصول منه على أمور لم يتمكن ببساطة من الحصول عليها من رؤساء أمريكيين آخرين".

بعيدًا عن عبارات الإطراء، بدأت الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات قد تعزز سلاح الجو التركي. في الوقت الحالي، يعتمد السلاح بشكل أساسي على طائرات F-16 أمريكية الصنع وعلى طائرات بدون طيار تركية الصنع، من بينها الطائرة المسيرة "بيرقدار" التي حظيت بتغطية واسعة خلال الحرب في أوكرانيا.

ليندنشتراوس أوضحت أن قضية سلاح الجو تتصدر سلم أولويات أنقرة. وقالت "موضوع سلاح الجو يقلق أردوغان كثيرًا. سلاح الجو التركي في وضعية ضعف نسبيًا"، اضافت "الفكرة في الأساس هي تحقيق الاستقلال هنا. نحن نعلم أن أحد الأمور التي عمل أردوغان على تعزيزها في السنوات الأخيرة هو الصناعات الدفاعية التركية".

وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة الأمريكية على صفقة بمئات الملايين من الدولارات لبيع محركات للطائرة المقاتلة الشبحية التركية "KAAN"، وهو المشروع الرئيسي لصناعة الدفاع التركية.

"هم يعملون على مشروع بناء طائرة مقاتلة خاصة بهم، طائرة "كان"، شرحت ليندنشتراوس. "ومن أجل ذلك هم بحاجة إلى محركات، وهذا أيضاً يحتاجونه من الأمريكيين. بدون المحرك هم فعلاً عالقون".

مسألة الـ F-35

المخاوف الرئيسية في إسرائيل تتعلق بإمكانية عودة تركيا إلى مسار الحصول على طائرات F-35 الأمريكية. على مدى سنوات عملت القدس مع واشنطن لمنع الصفقة.

تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السابق إلى الموضوع وقال: "سنواصل الجهود لتزويد طيارينا الرائعين بأفضل الأدوات. وأضيف أيضًا – سنمنع من يجب منعه من الحصول على هذه الأدوات".

إلا أنه الآن يرسل ترامب رسائل قد يُفسر أنها تشير إلى تغيير في الاتجاه. عندما سُئل عن موقفه من تركيا أجاب: "هو عضو في الناتو. هناك أشخاص لا يعتبرونه كذلك، لكنه بالفعل عضو. إنه عضو قوي في الناتو". وأضاف لاحقًا: "نعم، من المحتمل أنني سأفعل شيئًا سيجعله سعيدًا جدًا".

حتى الآن امتنعت الولايات المتحدة عن بيع طائرات F-35 لتركيا بسبب قرارها شراء وتشغيل منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. كان التخوف في الغرب أن دمج المنظومة الروسية مع الطائرة المتقدمة قد يسمح لموسكو بتعلم قدراتها الشبحية.

"طالما أن تركيا تحتفظ بمنظومة S-400، نحن نعلم أن هذا من منظور الناتو يُعتبر حصان طروادة"، حذرت ليندنשטراوس.

قلق في إسرائيل

إمكانية حصول تركيا على تقنيات متقدمة أكثر تثير القلق في إسرائيل، خاصة في ظل تصعيد الخطاب من قبل أردوغان تجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

"يجب إيقاف إسرائيل"، قال أردوغان في أحد خطاباته. "هذه مسؤولية الإنسانية وجبهة الإنسانية. لا يجب السماح للتاريخ بأن يكرر نفسه".

على خلفية هذه الأمور، تتزايد في إسرائيل التقديرات بأن أي ترقية كبيرة لسلاح الجو التركي قد تغيّر ميزان القوى الإقليمي. في حين أن هناك جهات مختلفة في الكونغرس الأمريكي تعمل على محاولة منع صفقات أمنية مستقبلية مع أنقرة، ليس من الواضح إذا كانت ستنجح في وقف هذا الاتجاه.

في هذه الأثناء، تستمر تصريحات ترامب – "يبدو أنني سأقوم بشيء سيجعله سعيدًا جدًا" – في إثارة علامات استفهام في كل من إسرائيل وأمريكا، بشأن مستقبل العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وتركيا، وانعكاساتها المحتملة على إسرائيل.