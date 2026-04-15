ترامب: الحرب مع إيران تقترب من نهايتها و”يومان مذهلان” في الطريق

صرح رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الأربعاء) أن الحملة ضد إيران تقترب من نهايتها، لكنه يؤكد أن النتيجة ليست نهائية بعد. في مقابلة مع شبكة ABC قال ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار، وأضاف: "أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين. قد تنتهي الأمور بأي شكل، ولكن التوصل إلى صفقة هو الأفضل، لأنه عندها سيكون بإمكانهم إعادة البناء."

ووفقا له، الواقع في إيران تغير بشكل جذري: "لديهم الآن نظام آخر. قضينا على المتطرفين، لم يعودوا معنا". وادعى ترامب أيضاً أنه لولاه "لكان العالم قد تمزق إلى أشلاء".

في مقابلة أخرى مع شبكة Fox News، كرر الرئيس تقديره بأن "الحرب قريبة من نهايتها"، لكنه قيّد ذلك بقوله: "لم ننتهِ بعد، سنرى ما سيحدث."

بالتزامن مع ذلك، أشار نائب رئيس الولايات المتحدة، جاي دي فانس، إلى الاتصالات الدبلوماسية وقال إنه بالرغم من "انعدام الثقة العميق" بين الأطراف، فقد حدث تقدم. ووفقاً لما قاله، فإن "الوفد الإيراني المفاوض أراد إبرام صفقة"، مضيفاً أن واشنطن "تشعر بالارتياح حيال الوضع الذي نحن فيه"، حتى وإن لم يكن الحل الكامل في متناول اليد حالياً.