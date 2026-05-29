أفدات تقارير لإسرائيلية ، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل تعمل في الأيام الأخيرة على الحفاظ على حرية العمل في لبنان حتى في ظل الاتفاق. كما ترغب إسرائيل في ضمان حرية العمل مع إيران في أي اتفاق مستقبلي لمواجهة التهديد الصاروخي".

فيما عقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات لاتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، وقال إنه "سيتم رفع الحصار". كما أكد على ضرورة موافقة إيران على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا، وفتح مضيق هرمز فورًا، وتدمير الولايات المتحدة لليورانيوم المخصب بالتنسيق مع الصين والإمارات. ولن يتم تحويل أي أموال إلى إيران حتى إشعار آخر.

إلا أن الحرس الثوري ينفي ذلك قائلًا: "تصريحات ترامب غير صحيحة. لم نتخذ قرارًا بشأن أي اتفاق". كما أكد قائلاً: "سنفتح المضيق وفقًا لترتيبات متفق عليها مسبقًا، بدءًا من تفتيش السفن وصولًا إلى توفير التأمين عليها (مقابل رسوم). زعم ترامب أن إيران ستنزع سلاحها، وهذا غير صحيح ولا يرد في مذكرة التفاهم. الشرط الأهم هو دفع 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ولن تدخل إيران في أي مراحل أخرى من المفاوضات حتى يتم دفع هذه الأموال."