إسرائيل ولبنان تبدآن محادثات في واشنطن بوساطة أمريكية

من المقرر أن يجتمع مسؤولون عسكريون إسرائيليون ولبنانيون، الجمعة الوشيك، في البنتاغون، ضمن جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتوطيد وقف إطلاق النار الهشّ القائم منذ منتصف أبريل/نيسان المنصرم

وتجري هذه المحادثات في ظل أجواء متوترة للغاية. ففي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة الاشتباكات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أدى إلى توتر شديد في الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية. وفي الوقت نفسه، تسعى واشنطن وطهران إلى تمديد وقف إطلاق النار بينهما للحفاظ على الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقبل شنّ عدة غارات جوية على جنوب لبنان، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء عديدة استهدفت سكان عدد من البلدات والقرى. من جانبه، كثّف حزب الله هجماته بطائرات مسيّرة على شمال إسرائيل. وقد أسفرت إحدى هذه الهجمات عن مقتل الجندي الإسرائيلي روتم ياناي، الأربعاء المنصرم، بعد استهدافها منطقة عسكرية على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استضافت الولايات المتحدة ثلاث جولات من المحادثات بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين. ومن المتوقع أن يُدشّن اجتماع يوم الجمعة المقبل رسمياً "المرحلة الأمنية" من المفاوضات. بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، ستركز هذه المرحلة على تعزيز آليات منع استئناف الأعمال العدائية على نطاق واسع، وعلى تحقيق الاستقرار على الأرض. ومن المقرر عقد جولات أخرى من المحادثات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تتناول "المرحلة السياسية" من المفاوضات، بهدف التوصل إلى سلام دائم بين البلدين.

ورغم استمرار الخلافات العميقة، فإن فتح قنوات الاتصال العسكرية والسياسية في آن واحد يمثل تطوراً هاماً في العلاقات بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان كانتا في حالة حرب تقنياً لعقود.