تقرير: رونين بار حذر من خطر اندلاع حرب قبل ثلاثة أسابيع من هجوم 7 أكتوبر

قبل نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حماس، طلب رونين بار -الذي كان يشغل حينها منصب رئيس جهاز "الشاباك"- المثول أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات والأجهزة السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

كانت هذه الخطوة غير معتادة، إذ نادراً ما يبادر رئيس جهاز الأمن الداخلي بطلب جلسة استماع أمام هذه الهيئة التي تتسم أعمالها بالسرية.

وخلال ذلك الاجتماع، يُقال إن رونين بار حذّر النواب صراحةً من خطر اندلاع حرب على المدى القصير، مشيراً أيضاً إلى احتمالية نشوب صراع متزامن على عدة جبهات. وقد حمل عرضه التقديمي عنوان "العاصفة الكاملة"؛ وتمحورت رسالته الأساسية حول أن الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي تُضعف قدرة البلاد على الردع، وقد تقنع خصومها بأن الفرصة سانحة للتحرك.

وجاء هذا التحذير عقب عدة تحذيرات أخرى وُجّهت للمسؤولين السياسيين خلال عام 2023؛ إذ كان رونين بار قد اتصل ببنيامين نتنياهو في شهر يوليو لإبلاغه بخطر الحرب. كما كانت الاستخبارات العسكرية قد بعثت لرئيس الوزراء بأربع رسائل بين شهري مارس ويوليو، تشير إلى أن أعداء إسرائيل يرون في الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد فرصة سانحة لهم.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين، قرر رونين بار التوجه مباشرة إلى اللجنة الفرعية في الكنيست لأنه رأى أن التحذيرات التي طُرحت سابقاً لم تؤخذ على محمل الجد الكافي من قبل المستوى السياسي.

وتأتي هذه المعلومات الجديدة في ظل مواجهة بين رونين بار وبنيامين نتنياهو بشأن المسؤولية عما سبق أحداث السابع من أكتوبر؛ إذ يأخذ رئيس الوزراء على الرئيس السابق لـ "الشاباك" عدم تحذيره خلال الليلة التي سبقت الهجوم، رغم وجود عدة مؤشرات مقلقة. وفي المقابل، يتهم رونين بار بنيامين نتنياهو بعرض الوثائق المتعلقة بتلك الفترة بشكل انتقائي.