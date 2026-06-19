أفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لقناة i24NEWS ، اليوم الجمعة، أن "كارولين غليك لم تعد مرشحة لمنصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك"، متراجعةً بذلك عن قرارها السابق الذي أفاد بأن رئيس الوزراء نتنياهو كان يخطط بنشاط لترشيحها لهذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.

يضع هذا القرار حداً سريعاً لمحاكمة ترشيح قصيرة ولكنها مثيرة للجدل. وكانت غليك، وهي إسرائيلية من أصل أمريكي، تشغل منصب مستشارة نتنياهو للشؤون الدولية منذ مطلع عام 2025، مرشحةً لخلافة أوفير أكونيس، الوزير السابق في حزب الليكود، والذي كان من المتوقع أن يستقيل في الأسابيع المقبلة.

وانتقد معارضون تاريخ غليك الحافل بالخطابات الحادة تجاه التيارات غير الأرثوذكسية في اليهودية التي تُشكّل غالبية اليهود الأمريكيين. في مقالات سابقة لمنشورات مثل صحيفة جيروزاليم بوست وإسرائيل هيوم، دأب غليك على انتقاد الحركات الإصلاحية والمحافظة، مؤكداً أنها "فشلت فشلاً ذريعاً في الدفاع عن المصالح [اليهودية]" ومتهماً إياها بتحويل اليهودية إلى مجرد "مرادف للسياسة التقدمية" التي تعزل المصلين المحافظين.

تُعدّ قنصلية نيويورك بمثابة جسر إسرائيل الرئيسي إلى أكبر جالية يهودية في العالم، مما يجعل هذا المنصب من أكثر البعثات الخارجية حساسيةً وأهميةً من الناحية الاستراتيجية.