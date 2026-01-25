إعلان فتح معبر رفح يُربك إسرائيل: زيارة مفاجئة لمبعوثي ترامب واجتماع عاجل للكابينت

تفاجأت إسرائيل بإعلان فتح معبر رفح، وقررت مطالبة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بتوضيحات رسمية حول الخطوة، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء السبت.

وبحسب التقرير، من المقرر أن ينعقد غدًا الكابينت السياسي–الأمني الإسرائيلي لمناقشة فتح معبر رفح، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى، أبرزها التطورات المتعلقة بإيران. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعارض مبدئيًا فتح المعبر، إلا أن توقيت الإعلان أثار استغرابًا داخل المؤسسة السياسية والأمنية.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل اليوم في زيارة وُصفت بأنها غير مخطط لها مسبقًا، وجاءت بطلب من نتنياهو، عقب الإعلان عن فتح المعبر خلال إطلاق مبادرة "مجلس السلام" التي أعلنها الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يبحث المبعوثان مع نتنياهو ملف معبر رفح، إضافة إلى الملف الإيراني. كما يزور إسرائيل في الوقت نفسه قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، الذي يعقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.

ويأتي النقاش حول فتح معبر رفح قبل استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي المحتجز ران غوئيلي، ما أثار انتقادات من عائلته، التي أكدت في بيان أن الرئيس ترامب صرّح مؤخرًا بأن حركة حماس تعرف مكان وجود ابنهم. وأضافت العائلة: "نستغرب توجيه الضغوط إلى المكان الخطأ، في حين أن حماس تواصل المماطلة وترفض إعادة المحتجز الأخير خلافًا للاتفاق".

وفي سياق متصل، إفيد في تقرير سابق بأن جاريد كوشنر يعتزم عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل بهدف جمع تمويل لإعادة إعمار قطاع غزة. ووفق الخطة الأمريكية، يرتبط مسار إعادة الإعمار بنزع سلاح القطاع، وإن لم يُطرح ذلك كشرط مسبق لبدء الأعمال، إذ أشير إلى أن بعض أعمال إزالة الركام قد بدأت بالفعل في مدينة رفح.