ثمانية من أفراد طاقم البحرية الأمريكية، الذين خدموا ضمن مجموعة الهجوم التابعة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، حاولوا الانتحار خلال الفترة التي نفذت فيها المجموعة نشاطات قتالية ضد إيران - وذلك بحسب رسالة من القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، هانغ كاو، إلى السيناتورة كيرستين جيليبراند، التي وصلت اليوم (الخميس) إلى قناة CNN.

المعلومة كُشفت في رسالة كُتبت في أعقاب أسئلة وجهتها جيليبراند بشأن الروح المعنوية وحالة الصحة النفسية لأفراد الطاقم. كتب كاو أنه منذ بدء نشاط مجموعة الهجوم سُجلت ثماني محاولات انتحار.

وقعت الأحداث في فترة كانت فيها حاملة الطائرات متواجدة في البحر لأكثر من نصف عام، وخلالها نفذت عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. ووفقاً لـCNN، حاملة الطائرات سجلت أيضاً رقماً قياسياً حديثاً لمدة بقائها في البحر.

شملت مجموعة الهجوم بين 6,000 إلى 7,000 من أفراد البحرية، الذين توزعوا على حوالي ست سفن. الرقم الذي يشير إلى ثماني محاولات يشمل أفراد الطاقم من حاملة الطائرات، أفراد جناح الطائرات، مقر مجموعة الهجوم وسرب المدمرات، المدمرات التي رافقت الحاملة وسرب الطيران الذي كان على متنها. بحسب كاو، لم يمت أي من أفراد الطاقم نتيجة لمحاولة انتحار.

مصدر أمريكي تحدث إلى CNN قال إن ثمانية محاولات انتحار هو عدد مرتفع، وأشار إلى أنه في عمليات انتشار سابقة لمجموعات هجومية لحاملات الطائرات تم تسجيل عادة محاولة أو محاولتين في السنة. ووفقاً له، فإن النشاط القتالي يخلق ضغطاً أعلى بكثير من المهام الروتينية، وذلك من بين أمور أخرى بسبب الإنذارات المستمرة وعدم التوقف في الموانئ.

أيضًا حالات القفز من السفينة

في رسالته أكد كاو أيضًا عدة حالات قام فيها أعضاء الطاقم بالقفز أو محاولة القفز من السفن. بحسب قوله، في بداية أغسطس، سقط أو قفز أحد أفراد الطاقم الذي خدم في جناح الطيران من السفينة، لكنه تم إنقاذه بسرعة وتلقى علاجًا طبيًا في القسم الطبي على متن "أبراهام لنكولن".

في حالة أخرى وقعت في شهر مارس، حاول أحد أفراد الطاقم القفز من السفينة لكنه أُوقف من قبل زملائه. وقد تلقى أيضاً علاجاً طبياً وعاد لاحقاً إلى ميناء المنزل. وذكرت شبكة CNN سابقاً أن اثنين من أفراد الطاقم من مجموعة الضربة قفزا من السفن في الأشهر الأخيرة - أحدهما من حاملة الطائرات والآخر من سفينة أخرى. وقد تم إنقاذهما كلاهما.

وفقًا لرسالته של كاو، خلال النشاط كان متاحًا لأفراد مجموعة الهجوم خمسة كهنة، مستشار للوقاية من الأذى، طبيب نفسي، أخصائي اجتماعي سريري، ثلاثة من خبراء الصحة السلوكية وكلب دعم.

سابقًا صرح الأسطول لـCNN بأنه لم يُلاحظ ارتفاع في الأفكار أو المحاولات الانتحارية على متن حاملة الطائرات، وأن مهنيين من مجالات الطب، الصحة النفسية والدين متاحون لأفراد الطاقم.

أفراد الطاقم الذين تحدثوا في السابق مع CNN وصفوا من جهتهم معنويات منخفضة وظروف خدمة صعبة، من بين أمور أخرى بسبب البقاء الطويل في البحر والنشاط القتالي. وبحسبهم، كانت هناك أيضاً مشاكل متكررة في المرافق الحيوية في السفينة، ومنها المراحيض، والحنفيات، والمياه الساخنة.

حاملة الطائرات غادرت الشرق الأوسط في أغسطس ومن المتوقع أن تعود إلى ميناء موطنها في سان دييغو في الأسابيع القادمة.