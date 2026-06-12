شبّهت رئيسة وزراء إستونيا السابقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين بسياسات الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب أفريقيا حتى أوائل التسعينيات. . ووفقاً لعدد من الدبلوماسيين الذين نقلت عنهم يوراكتيف، وخلال اجتماعات مغلقة مع مسؤولين مكسيكيين، ناقشت كالاس زيارتها لمتحف الفصل العنصري في جوهانسبرغ، وقارنت الوضع بالوضع في غزة والضفة الغربية. وتُعدّ هذه المقارنة حساسة للغاية، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ موقفاً رسمياً كهذا قط. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في العديد من وزارات الخارجية الأوروبية.

وأثارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، جدلاً جديداً بعد تصريحات أدلت بها خلال زيارة رسمية إلى المكسيك أواخر مايو/أيار المنصرم

فيما لم يؤكد فريق كايا كالاس أو ينفي المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الأوروبية. وتأتي هذه القضية في وقت يشهد توتراً متزايداً لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، الذي ترأسه كايا كالاس. وقد ندد العديد من المسؤولين الأوروبيين بأخطاء دبلوماسية متكررة. ففي نهاية مايو/أيار، زعمت كالاس خطأً أن دبلوماسيين أمريكيين غادروا كييف في مواجهة تهديد روسي وشيك. ووفقاً لعدة مصادر في بروكسل، فإن هذه الخلافات تُؤجج نقاشاً متزايداً حول فعالية الدبلوماسية الأوروبية ودور جهاز العمل الخارجي الأوروبي نفسه. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، أكدت كايا كالاس هذا الأسبوع أن صلاحيات ومسؤوليات المؤسسات الأوروبية "لا تزال محددة بوضوح بموجب المعاهدات" ولا مجال للتشكيك فيها.

وقال دبلوماسي أوروبي ليوراكتيف: "ينتقد الاتحاد الأوروبي بعض السياسات الإسرائيلية ويدعم حل الدولتين، لكن تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري ليس من سياسة الاتحاد الأوروبي". وقد رفضت عدة دول أعضاء، من بينها ألمانيا وفرنسا، هذا التشبيه بشكل قاطع.