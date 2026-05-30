الولايات المتحدة ساعدت السفن على عبور مضيق هرمز

تمكنت سفن تجارية من عبور مضيق هرمز رغم الحصار المفروض عليها، وذلك بإطفاء أضوائها وأنظمة الملاحة، بمساعدة الجيش الأمريكي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وتابعت نقلا عن مالكي السفن ومسؤولين أمريكيين أن "واشنطن تُصدر تعليمات للسفن حول متى يجب الاختفاء من على شاشات الرادار المدني وكيفية الاستجابة للتهديدات الإيرانية المحتملة".

وذكرت الصحيفة أن بعض السفن استخدمت ممرًا في الخليج العربي سبق أن أمّنته القوات الأمريكية في إطار عملية الحرية. هدفت هذه المبادرة إلى تسهيل حركة الملاحة البحرية في المنطقة قبل تعليقها بسبب تردد عدد من حلفاء الخليج العربي.

ومن بين السفن التي استفادت من هذا الترتيب ناقلة نفط يونانية تحمل مليوني برميل من النفط الخام. وبعد أن علقت في الخليج العربي منذ أوائل مارس، أفادت التقارير أنها غادرت المنطقة مؤخرًا، مبحرة بمحاذاة الساحل العماني قبل أن تستأنف مسارها نحو الهند، وتشير بيانات شركة الاستخبارات البحرية "كيبلر" إلى أن أقل من خمس سفن يوميًا عبرت مضيق هرمز بهذه الطريقة منذ الثاني من مارس/آذار. ومع ذلك، لا يمكن تحديد عدد السفن التي وجّهها الجيش الأمريكي مباشرةً

ووفقًا للبيانات نفسها، لا تزال غالبية السفن تسلك المسار الذي أذنت به إيران. وعندما سألته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية تحافظ على اتصال وتنسيق مستمرين مع السفن العابرة للمضيق. ولا يزال مضيق هرمز أحد أكثر النقاط حساسيةً من الناحية الاستراتيجية في التجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.