هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الاتفاق الناشئ، مساء اليوم السبت، قائلا"لا يحقق الاتفاق الناشئ أيًا من أهداف إسرائيل الحربية. سيبقى النظام قائمًا، وسيظل برنامج الصواريخ قائمًا، وستتمكن إيران من إعادة بناء برنامجها النووي"، وتابع"هذا فشل ذريع لنتنياهو، وهو في خضم ذلك يحوّلنا إلى دولة تابعة تتلقى الأوامر بشأن أمنها القومي". واضاف"لن يخفي أي مؤتمر صحفي، أو تضليل إعلامي، أو فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي هذا الفشل"

وتابع "الاتفاق الذي يتبلور لا يحقق أيًا من أهداف إسرائيل الحربية. النظام باقٍ، وبرنامج الصواريخ قائم، وإيران قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. هذا فشل ذريع لنتنياهو، وفي خضم ذلك، يحوّلنا إلى دولة تابعة تتلقى تعليمات بشأن أمنها القومي". وأضاف "لن يُخفي أي مؤتمر صحفي، أو تضليل إعلامي، أو فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي هذا الفشل".