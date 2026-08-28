أفاد لمركزعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في تقرير، اليوم الجمعة، بأن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 101 سفينة غادرته، فيما سجلت حركة الملاحة زيادة طفيفة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة نهاية يوليو/ تموز المنصرم.

وبحسب التقرير "سجل عبور نحو 29 سفينة شحن يوميا في المتوسط عبر مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية، في مؤشر على زيادة حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي لصناعة الطاقة العالمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د أ ب).

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أرقام متباينة

وتختلف تقديرات UKMTO عن بيانات منصات متخصصة في تتبع حركة الشحن، إذ أفادت منصة (كبلر) مؤخرًا بأن عدد السفن التي تعبر المضيق يوميًا لا يتجاوز عشر سفن.

ويعود جانب من هذا التباين إلى طريقة الرصد، إذ تعتمد منصات تتبع السفن على بيانات أجهزة التعريف الآلي AIS المثبتة على متن السفن، بينما تُعطل بعض السفن هذه الأجهزة في المنطقة، ما يجعل جزءًا من حركة الملاحة غير ظاهر في بيانات التتبع التقليدية.

في المقابل، يستخدم UKMTO بيانت AIS إلى جانب معلومات عن تحركات غير مرصودة من مصادر استخباراتية إضافية، ولا يكشف المركز تفاصيل هذه المعلومات، لكنه يتواصل بصورة مستمرة مع شركات الشحن العاملة في المنطقة.