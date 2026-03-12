نتنياهو يكشف عن تحالفات "مفاجئة" في المنطقة ويهدد حزب الله

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة في المنطقة لم يكن من الممكن تصورها قبل أسابيع، في ظل التصعيد العسكري الجاري مع إيران والتوتر المتزايد على الجبهة اللبنانية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية زوم، وصف نتنياهو المرحلة الحالية بأنها "أيام تاريخية"، مشيراً إلى أن التعاون العسكري غير المسبوق بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة عززت موقع إسرائيل الإقليمي.

تهديد لحزب الله

وفي ما يتعلق بالتصعيد على الحدود الشمالية، حذر نتنياهو من أن حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب الهجمات التي ينفذها ضد إسرائيل من لبنان، مؤكداً أن الحزب "يشعر بالفعل بقوة الضربات الإسرائيلية وسيدفع ثمناً أكبر في الفترة المقبلة".

انتقاد للقيادة الإيرانية

كما هاجم نتنياهو المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بأنه "دمية بيد الحرس الثوري الإيراني"، ومشيراً إلى أن إسرائيل تواصل استهداف البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ومصانع الصواريخ.

رسالة إلى الشعب الإيراني

ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن "اللحظة التي يمكن أن ينال فيها الإيرانيون حريتهم تقترب"، مؤكداً أن إسرائيل تقف إلى جانبهم، لكنه شدد على أن التغيير في النهاية يعتمد على الشعب الإيراني نفسه.

تعليق على تصريحات ترامب

وتطرق نتنياهو أيضاً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، معتبراً أن ترامب يعبر عن رأيه الشخصي ويعتقد أن هناك استهدافاً سياسياً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه غير مسؤول عن تصريحات الرئيس الأمريكي.