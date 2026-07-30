نشاط مكثف لمدة أسبوعين: خطة أمريكية لتوسيع القتال - واتمام موجه هجمات | جميع التحديثات
مصدر أمريكي لـ i24NEWS: "الهجوم كان له تأثير كبير - ضعف التأثيرات السابقة"•وذكرت "وول ستريت جورنال" أن قائد القيادة المركزية أعد خط في إيران تمتد حتى 14 يوماً لتعطيل مخزونات الصواريخ الإيرانية
أستكمل الجيش الأمريكي الليلة (الخميس) موجة هجمات واسعة في إيران، وذلك في ظل استمرار إطلاق النار الإيراني باتجاه قواعد الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة عمل قوية في إيران مدتها 10-14 يوماً لتعطيل مخازن الصواريخ الإيرانية.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 4 مخازن أسلحة لحماس في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فجر اليوم، تنفيذ غارات على أربعة مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المستودعات التي تم استهدافها كانت تُستخدم، بحسب الجيش، لتخزين كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية، بينها بنادق كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقاذفات مضادة للدروع، وذخائر، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.
وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار مواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لحركة حماس، بهدف تقليص قدراتها العسكرية ومنع استخدامها ضد القوات الإسرائيلية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حركة حماس بشأن الإعلان الإسرائيلي، كما لم ترد معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار أو النتائج الميدانية للغارات.
وسائل الإعلام الإيرانية: قصف مقر جهاز المخابرات في الأهواز في غارات أمريكية
مصر تؤكد رسمياً: اصطدمت طائرة مسيرة بسفينة في ميناء دمياط الليلة الماضية
قتل الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة قائد فرقة قناصة في كتيبة النصيرات التابعة لحماس، ومسلح شن هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر.
قال مصدر أمريكي لقناة i24NEWS: "كان هجوم الليلة واسع النطاق وله تأثير كبير، حيث كان ضعف حجم العمليات السابقة من حيث الكثافة والنطاق".
نيويورك تايمز: أوضح دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في محادثات مغلقة أن استئناف القتال واسع النطاق وعالي الكثافة ضد إيران أمر ممكن، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير لمخزون قاذفات الصواريخ المتاحة للقيادة المركزية للجيش.
شن الجيش الأمريكي موجة واسعة النطاق من الهجمات في إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية: بدأت قواتنا بتنفيذ ضربات ضد إيران، والتي تشكل رداً قوياً على محاولات الهجوم الإيرانية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.
جاء في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال: قام قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر بإعداد خطة عمل ضخمة مدتها من 10 إلى 14 يوماً في إيران، تتضمن ضربات ضخمة تهدف إلى تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية.