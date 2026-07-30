الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 4 مخازن أسلحة لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فجر اليوم، تنفيذ غارات على أربعة مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المستودعات التي تم استهدافها كانت تُستخدم، بحسب الجيش، لتخزين كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية، بينها بنادق كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقاذفات مضادة للدروع، وذخائر، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.

وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار مواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لحركة حماس، بهدف تقليص قدراتها العسكرية ومنع استخدامها ضد القوات الإسرائيلية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من حركة حماس بشأن الإعلان الإسرائيلي، كما لم ترد معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار أو النتائج الميدانية للغارات.