نتنياهو يتطلع إلى العملات المشفرة لمواجهة العقوبات، ويحذر من توقف المساعدات العسكرية الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه طلب "إعداد خطة لاستخدام تقنية ’سلسلة الكتل’ (بلوكشين) لمساعدة إسرائيل في مواجهة عقوبات مالية محتملة، محذراً في الوقت ذاته من أن المساعدات العسكرية الأمريكية ستتوقف في نهاية المطاف".

وفي حديثه مع روي كاتس على القناة العاشرة الإسرائيلية، أبدى نتنياهو قلقه إزاء احتمالية فرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك قيود قد تستهدف النظام المصرفي، قائلاً: "بالطبع أنا قلق".وأوضح "عليكم أن تدركوا إمكانية فرض عقوبات مصرفية"، مشيراً إلى ضرورة أن تستعد إسرائيل لترتيبات مالية بديلة، وملمحاً إلى وجود عملات يمكن أن تساعد في الالتفاف على مثل هذه القيود. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تقنية "سلسلة الكتل" توفر بديلاً في مواجهة العقوبات الاقتصادية، أجاب نتنياهو: "إنها إحدى الوسائل بالتأكيد، وقد طلبت بالفعل إعداد خطة بهذا الشأن". ولم يقدّم نتنياهو في هذا الجزء من المقابلة تفاصيل حول كيفية عمل النظام المقترح.

كما حذّر نتنياهو من أنه لا ينبغي لإسرائيل افتراض استمرار تدفق حزم المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة التي حصلت عليها في الماضي. وقال: "إذا كنتم تعتقدون أننا سنستمر في تلقي ما نجحتُ في تأمينه مرتين -أي عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات أمريكية لميزانية الدفاع- فعليكم الاستعداد وتغيير توقعاتكم؛ فهذا لن يحدث، لأن أمريكا قد تغيرت". ووصف نتنياهو التوقف المرتقب لهذه المساعدات بأنه "مسألة وقت فقط"، دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك في مقتطفات المقابلة.