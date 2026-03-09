إسرائيل تدمر أسطول طائرات التزويد التابعة لقوة قدس الإيرانية في طهران

إسرائيل تدمر أكثر من 16 طائرة تزويد تابعة لقوة القدس في طهران وتستهدف شبكات تمويل الإنشطة المسلحة الايرانية

سعيد محاجنة
سعيد محاجنة ■ مراسل قناة i24NEWS باللغة العربية
أسطول طائرات النقل الذي يستخدمه فيلق القدس الإيراني - والذي تم تدميره
أسطول طائرات النقل الذي يستخدمه فيلق القدس الإيراني - والذي تم تدميرهIDF spokeman

الإيرانية في محيط مطار طهران. وأوضح الجيش أن أكثر من 16 طائرة تزويد ودعم لوجستي تم تدميرها، بالإضافة إلى مكونات أخرى تمركزت في مواقع استراتيجية بالقرب من المطار.

ووفقًا للمصدر العسكري، فقد شكلت طائرات التزويد هذه تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة، كونها كانت تُستخدم لنقل أسلحة وأموال لدعم مجموعات مسلحة تابعة لـ إيران في الشرق الأوسط.

وأشار المصدر إلى أن النظام الإيراني حاول نقل الطائرات إلى مواقع تخزين خاصة لتجنب الرصد، إلا أن جهود الاستخبارات الإسرائيلية، التي شملت رصدًا وتحليلات دقيقة وتقاطع مصادر متعددة، مكنت من تحديد مواقعها بدقة وتنفيذ الضربات الجوية الناجحة.

وأكد المسؤول العسكري على أن هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية مستمرة لـ إسرائيل لمواجهة تهديدات قوة قدس وذراع إيران الإقليمي، مع الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على حماية أمن المدنيين والحد من النشاطات المسلحة التي تنفذها طهران وفصائلها المسلحة.

