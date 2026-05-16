الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في لواء جولاني بتفجير طائرة مسيرة تابعة لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل النقيب ماعوز يسرائيل ريكاناتي، 24 عامًا، جراء تفجير طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. يتحدر ريكاناتي من إيتامار، وكان قائد فصيلة في الكتيبة 12 من لواء جولاني، وتم الكشف عن اسمه بعد إبلاغ عائلته.

يُعدّ ماعوز يسرائيل ريكاناتي سابع جندي إسرائيلي يُقتل في جنوب لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والعشرين منذ تصعيد الأعمال العدائية في سياق الحرب مع إيران. كما قُتل موظف مدني إسرائيلي في جنوب لبنان.

على الرغم من الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع متوترًا. تتهم إسرائيل حزب الله بانتهاكات متكررة للاتفاق، وتؤكد أنها تتحرك لتحييد التهديدات الموجهة ضد قواتها وبلداتها الحدودية.