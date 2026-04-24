وكالة أوروبية تمدد تحذيرها بشأن الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) تحذيرها حتى الأول من مايو/أيار الوشيك، والذي يحث شركات الطيران على تجنب معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك إسرائيل، بسبب "المخاطر التي تهدد الطيران المدني المرتبطة بالتوترات الإقليمية".

وفي بيان لها، أكدت الوكالة على "تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/نيسان 2026"، محذرةً في الوقت نفسه من أن "تنفيذه لا يزال غير مؤكد ويتطلب مزيدًا من المراقبة لتقييم ما إذا كان سيؤدي إلى انخفاض مستدام في المخاطر التي تهدد الطيران المدني". وأوضحت الوكالة أن الوضع لا يزال متقلبًا، على الرغم من الهدوء الظاهري.

وقد تم تمديد هذا التحذير، الذي كان ساريًا في البداية حتى 24 أبريل/نيسان، وسط توترات مستمرة بين واشنطن وطهران، فضلًا عن الحوادث المتكررة في المنطقة، لا سيما على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ولا يزال عدم اليقين بشأن الوضع الأمني ​​يؤثر سلبًا على حركة الطيران.

في الواقع، علّقت معظم شركات الطيران الأوروبية الكبرى رحلاتها إلى إسرائيل منذ بداية الصراع مع إيران. وقد مددت مجموعة لوفتهانزا، على وجه الخصوص، تعليق خدماتها حتى نهاية أبريل، أو حتى بعد ذلك. أما على الجانب الأمريكي، فقد أرجأت عدة شركات طيران عودتها إلى المنطقة حتى سبتمبر.

يعكس هذا الحذر مخاوف الجهات الفاعلة في قطاع الطيران بشأن تزايد المخاطر، سواءً من الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو أعطال أنظمة الملاحة. ولذلك، تحث السلطات الأوروبية شركات الطيران على توخي أقصى درجات الحذر في انتظار استقرار الوضع بشكل دائم.

ويؤكد قرار وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) أن الصراع الدائر لا يزال له تداعيات تتجاوز المجال العسكري، لا سيما فيما يتعلق بحركة النقل الجوي الدولي وسلامة الركاب.