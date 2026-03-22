خطوة غير متوقعة: قطر تسعى لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

على خلفية الضربات الشديدة في دول الخليج في الأسابيع الأخيرة، أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل السبت بأن قطر توجهت في الأيام الأخيرة إلى الأمريكيين بطلب لفحص إمكانية إنهاء الحملة بأكملها. بالمقابل، مصادر مطلعة تقول إن رد السعودية والإمارات معاكس – فهما تطالبان واشنطن بعدم التوقف دون إزالة التهديد الإيراني. أما في إسرائيل فإنهم يقولون: طهران تستمد تشجيعاً من موقف الدوحة.

كما أن التعاون بين دول الخليج مع الهجمات الأمريكية يتغير. قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أعلن أن الولايات المتحدة نفذت الهجوم المدفعي الأطول في تاريخ الجيش، ضد بنى تحتية عسكرية في إيران. هذا الهجوم نُفذ بواسطة صواريخ أرض-أرض دقيقة بمدى يقارب 500 كيلومتر. المعنى: انتشار بري واسع في دول الخليج، حيث أن هذه منظومات لا يمكن وضعها من البحر أو من الجو أو من قواعد أبعد في إسرائيل أو في الأردن.

في بداية النزاع أعلنت دول الخليج عن حياديتها وتعهدت بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران، لكن بعد هجمات إيرانية مباشرة في البحرين، الإمارات، الكويت والسعودية، تغير الواقع على الأرض وأصبح التعاون مع الولايات المتحدة عمليًا. مصدر في الخليج قال لقناة i24NEWS: "لن يُعلن أي شيء من ذلك رسميًا، لأنه حتى وإن كان صحيحًا فإنه سيضر بالسردية الخاصة بدول الخليج... ولذلك لن يؤكد أحد ذلك".