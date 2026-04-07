الإفراج عن الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون في العراق بعد أسبوع من اختطافها

أفادت تقارير اليوم الثلاثاء بأن جماعة "كتائب حزب الله" في العراق أطلقت سراح الصحفية الأمريكية المستقلة شيلي كيتلسون، التي اختُطفت من بغداد في 31 مارس\آذار.

وأكد المسؤول الأمني في المجموعة المسلحة، أبو مجاهد العساف، أن الإفراج جاء بشرط مغادرتها البلاد فورًا، مضيفًا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المبادرة لن تتكرر خلال الأيام المقبلة بسبب الوضع الأمني والحرب ضد ما وصفه بـ"العدو الصهيوني-الأمريكي".

ونشرت المجموعة تسجيلًا للصحفية من داخل الأسر، يظهرها وهي تعترف بأنها جمعت معلومات عن المجموعة الشيعية المسلحة بناءً على طلب القنصل الأمريكي في بغداد.

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد أكدت الأسبوع الماضي اختطاف كيتلسون من قبل مجهولين، فيما وثّقت كاميرات المراقبة لحظة اختطافها قرب فندق فلسطين في شارع سعدون وسط بغداد.

وتعمل كيتلسون في مجال الصحافة منذ سنوات، وقد غطّت أخبار الشرق الأوسط وأفغانستان لصالح عدة مؤسسات إعلامية، منها BBC والمونيتور وبوليتكو.