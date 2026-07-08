ترامب يصعّد تهديداته ضد إيران: قد نسيطر على جزيرة خرج.. وقد ندمر محطات الطاقة والمياه
سنتكوم يؤكد أنه تم استهداف أكثر من 80 هدفًا في إيران الخارجية الإيرانية:"نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات انتهاك مذكرة التفاهم" • بعد تهديدات إيران، شغلت صفارات الإنذار في البحرين والكويت
سُمعت انفجارات الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في عدة مدن ساحلية جنوب إيران، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية. بعد ذلك، أكد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي هاجم عدة أهداف في إيران رداً على هجوم استهدف عدة سفن مدنية كانت تبحر في مضيق هرمز في وقت سابق. وبعد ساعات من ذلك، سُمعت صفارات الإنذار في البحرين والكويت.
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ترامب يصعّد تهديداته ضد إيران: قد نسيطر على جزيرة خرج.. وقد ندمر محطات الطاقة والمياه
واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد لهجته تجاه إيران، ملوّحًا باتخاذ خطوات عسكرية جديدة إذا استمرت طهران في التصعيد، وذلك عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.
وقال ترامب للصحفيين إن إيران "تستحق ما يحدث لها"، مضيفًا أنها طلبت وقفًا مؤقتًا بسبب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ثم "بدأت بإطلاق الصواريخ"، بحسب تعبيره.
وأضاف الرئيس الأميركي: "إذا اضطررنا، سندمر محطات الطاقة ومنشآت المياه في إيران، لكنني لا أريد فعل ذلك"، مشيرًا إلى أن واشنطن تفضّل تجنب استهداف البنية التحتية المدنية.
كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير أو إسقاط "28 قاربًا إيرانيًا"، على حد قوله، مضيفًا: "من المحتمل أن ندمر المزيد الليلة".
وفي تصعيد إضافي، أشار ترامب إلى إمكانية السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد من أهم مراكز تصدير النفط في إيران، قائلًا: "ربما نسيطر على جزيرة خرج".
وتأتي تصريحات ترامب وسط ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار المخاوف من اتساع المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية.
ترامب يلوّح بضربات جديدة ضد إيران: قد نهاجم الليلة.. ويصف قادة طهران بـ"المجانين"
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران خلال الساعات المقبلة، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك على خلفية الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الليلة الماضية.
وقال ترامب، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة: "من المحتمل أن نوجه ضربة أخرى لإيران الليلة"، في إشارة إلى استمرار الخيار العسكري إذا استدعت التطورات ذلك.
وهاجم الرئيس الأميركي القيادة الإيرانية بلهجة حادة، قائلاً: "إنهم مجانين، هناك شيء غير طبيعي لديهم"، في تصريحات تعكس تصاعد الخطاب الأميركي تجاه طهران في ظل استمرار الأزمة.
الرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مستمرة بدعم أميركي وغالبية الطائفة الشيعية تؤيد المسار
أكد الرئيس اللبناني أن بلاده تواصل إدارة المفاوضات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا المسار يحظى بدعم غالبية أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، في ظل الجهود الرامية إلى خفض التوتر على الحدود.
وأضاف الرئيس اللبناني أن الولايات المتحدة تؤدي دورًا فاعلًا في دعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم يضع حدًا للهجمات الإسرائيلية على لبنان، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأمني ومنع تجدد التصعيد في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتثبيت التهدئة ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين، وسط آمال بإحراز تقدم في المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في قوة النخبة التابعة لحماس شارك في هجوم 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه قتل في غارة جوية وصفها بـ"الدقيقة" جنوب قطاع غزة، محمد عماد الرحمن أبو طعيمة، الذي قال إنه كان يقود خلية من قوة "النخبة" التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وشارك في الهجوم على كيبوتس نيريم خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أبو طعيمة قاد خلال الحرب عمليات كمائن ضد قوات الجيش، كما عمل في الفترة الأخيرة على تجنيد عناصر جدد، والحفاظ على جاهزية مقاتلي حماس، إلى جانب التخطيط لهجمات جديدة.
وأضاف الجيش أن أبو طعيمة كان يشكل "تهديدًا مباشرًا" للقوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن قوات القيادة الجنوبية ستواصل تنفيذ عمليات تستهدف من تصفهم بالمسلحين الذين يشكلون تهديدًا لقواتها، وذلك وفق ما جاء في البيان.
الحرس الثوري يقدم أول توثيق للهجمات على الكويت والبحرين
https://x.com/i/web/status/2074809224740188197
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ترامب يهاجم إيران بعنف: "إنهم سرطان".. ويؤكد أنه منع تركيا من الانضمام إلى المواجهة مع إسرائيل
شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا حادًا على إيران، واصفًا قيادتها بأنها "تلعب لعبة قذرة" و"لا تعرف ما تفعله"، معتبرًا أن طهران تضيّع فرص التوصل إلى اتفاق عبر مواصلة التصعيد العسكري.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين إن الولايات المتحدة "وجهت ضربات قوية لإيران أمس"، مضيفًا أن الإيرانيين "يكذبون ويخدعون، وبدلًا من التفاوض يهاجمون السفن"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إيران سرطان يجب استئصاله. لو كانوا يعرفون ما يفعلونه لأبرموا اتفاقًا منذ وقت طويل. لا أريد التعامل معهم، فهم يبددون الوقت ولا يمكن الوثوق بهم".
وانتقل ترامب إلى انتقاد عدد من حلفاء الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معربًا عن استيائه من مواقف بعض الدول الأوروبية، وقال إن إيطاليا لم تتعاون بالشكل المطلوب فيما يتعلق باستخدام قواعدها العسكرية، كما أشار إلى أن بريطانيا لم تسمح باستخدام قواعدها في الجزر لتنفيذ عمليات عسكرية.
كما وجّه انتقادات لإسبانيا، واصفًا إياها بأنها "شريك سيئ داخل الناتو"، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل نصيبًا غير متوازن من أعباء الحلف، رغم إشادته بالأمين العام للناتو مارك روته، الذي وصفه بأنه "قائد رائع".
وفي الشأن الإقليمي، أكد ترامب أنه تربطه علاقات جيدة بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كاشفًا أنه أبلغ الأخير بأن تركيا امتنعت عن الانضمام إلى المواجهة العسكرية ضد إسرائيل بفضل الجهود التي بذلها شخصيًا.
وقال ترامب: "أحب أردوغان، وأحب أيضًا بيبي (نتنياهو). بعد أن أدلى نتنياهو بتصريحات غير ودية عن تركيا، قلت له إن أنقرة لم تدخل الحرب ضد إسرائيل بفضلي"، في إشارة إلى الدور الذي قال إنه لعبه في منع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.
"خلال اشتباك مع طائرات معادية بدون طيار": أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري مقتل أحد أفرادها
إيران: الانتهاكات في مضيق هرمز والهجمات الإسرائيلية المستمرة في لبنان تجعل مذكرة التفاهم غير فعالة
قال مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، إن هجمات إيران على ناقلات النفط التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز، فضلاً عن هجماتها المتكررة على البحرين والكويت، أثبتت عجز طهران عن الالتزام بخفض التصعيد. وأضاف أنور قرقاش أن هذه الهجمات دليل واضح على فشل إيران في تلبية متطلبات "طي صفحة الماضي بعد الحرب". وتابع في منشور على موقع "إكس" أن دول المنطقة لا يمكنها الاستمرار في كونها هدفاً لـ"تردد إيران بين مبدأ التصعيد ومسار العقل والاستقرار والسلام".
https://x.com/i/web/status/2074724860723704083
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تقارير من إيران: سماع دوي انفجارات في منطقة بوشهر
تقرير: هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة شرق مخيم المعازي للاجئين وسط غزة
رد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على سؤال أحد الصحفيين قائلاً: "أعتقد أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة كانت ضرورية للغاية، وإيران تنتهك وقف إطلاق النار".
الحرس الثوري: "هاجمنا الليلة 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً في البحرين والكويت"
القيادة المركزية الأمريكية: "أكملت قواتنا جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، حيث ضربت أكثر من 80 هدفاً باستخدام ذخائر دقيقة رداً فورياً على هجمات إيران الأخيرة على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".
بالتوازي مع التهديدات من إيران، دق ناقوس الخطر أيضاً في الكويت: "تم إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ باتجاه البلاد"
https://x.com/i/web/status/2074690654978908271
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قاليباف: "تشمل الانتهاكات الجسيمة لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة انتهاك الاتفاقيات الإيرانية في المضيق، والتهديدات المستمرة بشن المزيد من الهجمات، وإعادة فرض العقوبات على النفط، والهجمات في جنوب إيران، والعدوان الصهيوني المستمر في لبنان. لقد ولّى عهد الترهيب والابتزاز، فهو لا طائل منه. لن نستسلم."
بعد التهديد بالانتقام من الولايات المتحدة: أفادت وسائل إعلام إيرانية بدق ناقوس الخطر في البحرين
قيادة خاتم الأنبياء الايرانية تهدد الولايات المتحدة: "سنرد برد ساحق".
وردت أنباء في إيران عن وقوع انفجارات إضافية في جزيرتي خرج وقشم جنوب إيران.
https://x.com/i/web/status/2074626378327036233
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سيصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست إلى إسرائيل اليوم في أول زيارة له، وسيلتقي برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن كاتس