ترامب يصعّد تهديداته ضد إيران: قد نسيطر على جزيرة خرج.. وقد ندمر محطات الطاقة والمياه

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد لهجته تجاه إيران، ملوّحًا باتخاذ خطوات عسكرية جديدة إذا استمرت طهران في التصعيد، وذلك عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

وقال ترامب للصحفيين إن إيران "تستحق ما يحدث لها"، مضيفًا أنها طلبت وقفًا مؤقتًا بسبب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ثم "بدأت بإطلاق الصواريخ"، بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأميركي: "إذا اضطررنا، سندمر محطات الطاقة ومنشآت المياه في إيران، لكنني لا أريد فعل ذلك"، مشيرًا إلى أن واشنطن تفضّل تجنب استهداف البنية التحتية المدنية.

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير أو إسقاط "28 قاربًا إيرانيًا"، على حد قوله، مضيفًا: "من المحتمل أن ندمر المزيد الليلة".

وفي تصعيد إضافي، أشار ترامب إلى إمكانية السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد من أهم مراكز تصدير النفط في إيران، قائلًا: "ربما نسيطر على جزيرة خرج".

وتأتي تصريحات ترامب وسط ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار المخاوف من اتساع المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية.