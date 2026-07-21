من المتوقع أن يلتقي اليوم (الثلاثاء) رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. وقد قال مسؤولون دبلوماسيون أمريكيون هذا الصباح لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الرئيس عون يتوقع أن يسمع من ترامب التزاماً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. وأفادت مصادر أخرى للصحيفة أن "قضية التعاون بين لبنان وسوريا حول نزع سلاح حزب الله من المتوقع أن تكون في مركز اللقاء".

وفقًا لمصادر تحدثت مع الصحيفة، واشنطن عملت مع إسرائيل لكي تنسحب من عدد من المناطق في جنوب لبنان ضمن إطار "المناطق التجريبية"، بهدف منح عون إنجازًا يمكنه تقديمه كدليل على أن المسار السياسي يؤتي ثماره.

مع ذلك، أكدوا أن واشنطن لا تكتفي بانسحاب إسرائيلي فقط. "في الولايات المتحدة يتوقعون من عون أن يلتزم بجدول زمني واضح لمعالجة قضية سلاح حزب الله، انطلاقًا من تصور أن المرحلة الحالية تشكل فرصة نادرة قد لا تتكرر."

وفقًا للتقرير، خلال المناقشات طرح الأمريكيون فكرة جديدة حول التعاون بين لبنان ورئيس سوريا، أحمد الشرع، بشأن نزع سلاح حزب الله. "الاقتراح يستند إلى الافتراض بأن حزب الله فقد جزءًا كبيرًا من قدراته العسكرية واللوجستية بعد سقوط نظام الأسد، وأن حكم الشرع في سوريا يتيح لأول مرة قطع طرق الإمداد التي استُخدمت لسنوات في نقل الأسلحة والعتاد من إيران عبر سوريا إلى لبنان. بناءً على ذلك، يعتقد الأمريكيون أن التنسيق بين بيروت ودمشق يمكن أن يسهم في تفكيك القدرات العسكرية المتبقية لدى حزب الله."