نتنياهو ينتقد إسبانيا: "لن أتسامح مع هذا النفاق والعداء"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسبانيا بشدة، اليوم الجمعة، بعد أن أمرت باستبعاد ممثليها من مركز التنسيق المعني بإدارة الوضع في غزة. ويمثل هذا القرار مرحلة جديدة في تدهور العلاقات بين البلدين، في ظل خلافات عميقة حول سير الحرب وسياسة إسرائيل الإقليمية.

وفي بيان له، اتهم نتنياهو إسبانيا بـ"تشويه سمعة الجنود الإسرائيليين"، الذين وصفهم بأنهم "جنود الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". وأكد قائلاً: "لن تصمت دولة إسرائيل أمام من يهاجمنا"، مضيفاً أن مدريد "اختارت مراراً وتكراراً الوقوف ضد إسرائيل". كما وجه نتنياهو رسالة أوسع إلى المجتمع الدولي: "لا يمكن لأي جهة تهاجم دولة إسرائيل بدلاً من الأنظمة الإرهابية أن تكون شريكاً لمستقبل المنطقة". واستنكر "نفاق وعداء" بعض الدول الأوروبية، مؤكداً أن إسرائيل لن تدع أي مبادرة دبلوماسية عدائية تمر دون رد. وأضاف: "ليس لدي أي نية للسماح لأي دولة بشن حرب دبلوماسية ضدنا دون أن تدفع الثمن فوراً".

وقد تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإسبانيا في الأشهر الأخيرة، لا سيما في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي انتقد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة وخلال العمليات الأخيرة ضد إيران. كما دعمت مدريد مبادرات أوروبية تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل، دبلوماسياً وتجارياً على وجه الخصوص. ورداً على ذلك، تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً أكثر حزماً تجاه منتقديها، في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوترات مع حزب الله وإيران، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع التصعيد في لبنان.