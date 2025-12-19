قراصنة إيرانيون يلمحون: "لدينا معلومات عن المزيد من السياسيين الإسرائيليين"

زعمت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، أنها تمتلك معلومات حساسة عن الوزير إيتامار بن غفير، وعضوي الكنيست بيني غانتس وتالي غوتليب، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. وسألت المجموعة متابعيها: "من أيٍّ من هؤلاء ترغبون في الحصول على معلومات وبيانات منه؟".

يأتي إعلان المجموعة بعد اختراق جهاز رئيس الوزراء السابق بينيت، الأربعاء المنصرم. وكان بينيت قد ادعى، بعد نشر محتوى شخصي، بعضه مزيف، أن هاتفه لم يتعرض للاختراق. وفي بيان أصدره بينيت، قال: "سيبذل أعداء إسرائيل كل ما في وسعهم لمنعي من تولي منصب رئيس الوزراء مجدداً. ولن يفيدهم ذلك. لن يمنعني أحد من العمل والنضال من أجل دولة إسرائيل وشعبها".

بعد عملية الاختراق، مسؤولين أجانب وردت أسماؤهم في قائمة جهات اتصال بينيت يرسلون إليه رسائل مزعجة منذ الحادثة، بعضها يحمل تهديدات. وهذه قائمة طويلة من كبار المسؤولين، الذين من المفترض أن يقتصر وصولهم المباشر إلى هواتفهم على رؤساء الدول والإدارات فقط، والآن أصبح بإمكان عامة الناس الوصول إليها عبر مجموعة القرصنة الإيرانية.