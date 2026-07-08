كشف: تسجيلات صادمة لرئيس الشاباك:"لدي القدرة على الولاء للقيادة المنتخبة"

كشف i24NEWS: مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي نشر الثلاثاء تسجيلات حصرية لرئيس الشاباك دافيد زيني من حدث أقيم في وقت سابق اليوم. في التسجيلات، يوجه انتقادات لاذعة للقيادة المنتخبة ويفصل سبب موافقته على تولي المنصب.

"لدي أجندة وأريد التقدم بها - هذا هو دوري"، قال، "المستوى المنتخب ليس حقًا صاحب قدرات لإدارة الأطر التي هو مسؤول عنها، ويبدو أن الناس اختلطت عليهم أدوارهم. يمكن للوزراء إعطاء تعليمات (إكس)، وسيستغرق تنفيذ المهمة ثمانية أشهر. أنا أقوم بتقليل الأضرار على الأرض". وأضاف: "وافقت أن أكون رئيس الشاباك بسبب قدرتي على أن أكون مخلصًا للمستوى المنتخب".

يضيف زيني أيضًا: "قلت له (لنتنياهو) نعم... والسبب الذي جعلني أوافق هو أنني في هذا الموضوع شعرت أنني مؤهل جدًا، وربما أكثر من كثيرين آخرين جيدين. القدرة على أن أكون مخلصًا للمستوى المُنتخب. لدي دافع داخلي، لدي رؤية للعالم، لست دمية تتحرك مع الريح. لدي أجندة، أريد دفعها للأمام، هذه مسؤوليتي".

في مقطع آخر يشير زيني تحديدًا إلى المحامين، مدعيًا أن ما يحدث هو نتيجة خلل في النظام القانوني. يقول بلهجة حادة: "انظروا إلى عدد المحامين الذين يتعاملون مع... ومن هنا تخرج الوحوش التي تضر بحقوق الإنسان، والحقوق الفردية، والنمو، والاقتصاد، والازدهار، والأمن القومي، في أي اتجاه تريدون. كثيرًا ما يستخدمون حقوق الإنسان والحقوق الفردية كشعارات جوفاء.إنهم يلحقون الضرر ويدوسون على كل أنواع الإجراءات والممارسات، وغالبًا ما يكونون أناسًا غير سيئين. رجاءً، استخدموا المنطق السليم قبل أي شيء آخر. مع كامل الاحترام لأهمية المحامين والمهنيين القانونيين، فهم مجرد أدوات."

رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء (احتياط) يائير جولان هاجم قائلاً: "الاعتراف المسجل لزيني يكشف عن واحدة من أخطر التصريحات التي صدرت على الإطلاق عن شخص ترأس جهازاً أمنياً في إسرائيل. رئيس الشاباك من المفترض أن يكون مخلصاً فقط لدولة إسرائيل، لأمنها وللقانون. نقطة. من يدخل إلى المنصب بأجندة سياسية ويصرح أن مهمته هي خدمة الحكم وليس الدولة، فهو يشكل خطراً على أمن الدولة".

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"نحن على أعتاب دورة انتخابات. جهاز أمن يُقاد بدافع الولاء للقيادة السياسية وليس للقانون، قد يتحول من أداة تحمي الديمقراطية إلى أداة تخدم حكومة تريد التمسك بالسلطة بالقوة. هذا ليس مجرد تهديد لنزاهة الانتخابات ولثقة الجمهور بمؤسسات الدولة - بل هو تهديد أمني فعلي يمكن أن يضر باستقرار الدولة وبقدرتها على مواجهة التهديدات من الداخل والخارج. أريد أن أكون واضحًا: كل من يخلط بين الولاء للدولة والولاء للسياسيين - لن يبقى في منصبه حتى يوم واحد. أجهزة الأمن ستعود لخدمة دولة إسرائيل، لا من يصادف جلوسه في مكتب رئيس الحكومة."