تحرك فرنسي في الأمم المتحدة لإقرار مشروع حول مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: "هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد".

مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأرشيف

 أعدت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: "هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد".

 وأكد على أنه يمكن لفرنسا طرحه إذا كانت "الظروف مواتية"، وذلك في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لطرح نص للتصويت قد تستخدم روسيا والصين ضده حق النقض (فيتو).وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن باريس ستطرح قريباً مبادرة في الأمم المتحدة في إطار سعيها لترسيخ الجهود الفرنسية البريطانية الرامية إلى تشكيل بعثة دولية لفتح المضيق بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك، وبعد التشاور مع واشنطن وطهران

تعمل الولايات المتحدة ودول الخليج على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز.

وتجري مناقشة قرار أميركي خليجي بشأن المضيق منذ أكثر من أسبوعين، مع تأجيل التصويت عليه مراراً، إذ أشارت الصين وروسيا إلى أنهما قد تستخدمان "فيتو" ضده.

ويطالب مشروع القرار الأميركي-الخليجي إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد نص مماثل مدعوم من الولايات المتحدة في أبريل، وقالتا إنه منحاز ضد طهران

