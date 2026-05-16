الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات محمومة وكثيفة - الأوسع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في بداية أبريل - تحضيرًا لإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بالفعل خلال الأسبوع المقبل. كشف ذلك مسؤولان رسميان في الشرق الأوسط اليوم (السبت)، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأسباب عملياتية. البنتاغون يستعد بشكل نشط لاحتمال أن "عملية الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)، التي تم تجميدها الشهر الماضي، ستُستأنف في الأيام القريبة القادمة، وربما تحت اسم جديد. وأكد وزير الدفاع بيت هيغست في جلسة استماع بالكونغرس هذا الأسبوع: "لدينا خطة تصعيد عند الضرورة".

تأتي الاستعدادات المشتركة بعد أن صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، بأن أكثر من 50 ألف جندي، وحاملتي طائرات، وأكثر من اثنتي عشرة مدمرة وعشرات الطائرات الحربية متمركزة في المنطقة وتبقى جاهزة لاستئناف عمليات قتالية كبيرة. من بين الخيارات العملياتية التي يتم النظر فيها، يشير مسؤولون عسكريون إلى أن حوالي 5,000 من مشاة البحرية وحوالي 2,000 من المظليين من الفرقة 82 المحمولة جواً مستعدون لمهام معقدة، تشمل الوصول إلى المواد النووية في الموقع في أصفهان، أو محاولة السيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية - وهي عملية يُقدّر أنها ستتطلب ضخ قوات برية إضافية.

الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد يوم الجمعة من زيارة إلى الصين، يوضح أنه مصمم على تحقيق الهدف الرئيسي من الحرب: منع إيران من الحصول على سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. وأكد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن عرض السلام الأخير من طهران غير مقبول بالنسبة له، وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

قبل أيام قليلة من ذلك، أرسل الرئيس إنذاراً نهائياً واضحاً حيث قال: "إما أنهم سيبرمون صفقة، أو سيتم تدميرهم. هكذا أو هكذا، نحن الفائزون".

من المتوقع أن يستأنف القتال المرتقب من النقطة التي توقف فيها في 7 أبريل، حين تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة بعد أن هدد ترامب بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُسمح بمرور آمن في مضيق هرمز. استغل الأمريكيون فترة الهدوء التي استمرت شهراً لإعادة تسليح سفنهم الحربية وطائراتهم المقاتلة في المنطقة، في حين تكشف تقارير استخباراتية أن إيران أعادت حتى الآن تأهيل الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعاً للصواريخ التابعة لها على طول المضيق، مما يشكل تهديداً مباشراً لقوات المهام الأمريكية والإسرائيلية.