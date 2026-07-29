قدم مصدر سياسي رفيع المستوى اليوم (الأربعاء) إحاطة للصحفيين في واشنطن، بعد نحو يوم من اجتماع القمة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. في بداية الحديث، أشار إلى أنه خلال الاجتماع سادت "أجواء رائعة، من أفضل ما كان - أيضًا من حيث الجوهر. هذا عمل، لم تكن هناك أي شروط ولم يكن هناك أي جدال حول الكاميرات".

"لم يُقدم أي طلب لانسحاب إسرائيلي من سوريا - نتنياهو هو من أثار الموضوع، وليس الأمريكيون"، ادعى، "لقد عرض أمام ترامب خريطة توضح بالتفصيل سيطرتنا في سوريا - 0.01% من مساحة الدولة، مقابل تركيا التي تسيطر على خمسة بالمئة. في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، يحاول أن يتجمع فيها مجموعة من الجهاديين".

بحسب قوله، أحياناً لدى ترامب انطباعات معيّنة - وإذا لم يتم العثور على طريقة لتغييرها، فإنها تصبح ثابتة. "يجب عرض الحقائق أمامه، وإذا أمكن فالأفضل أن يكون ذلك بشكل بصري. عندما تنضم هذه الحقائق إلى أقوال أخرى يسمعها من مصادر مختلفة، يحدث تأثير تراكمي"، أشار، "خلال الحديث طُرحت أيضاً قضية بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان - ونتنياهو شدد على أن إسرائيل ستبقى في المنطقة طالما بقي هناك تهديد علينا".

بحسب المصدر السياسي الرفيع، ركزت المحادثة بشكل أساسي على إيران. "كانت هناك مشاورات حقيقية وتبادل للآراء، وليس مجرد إجراء شكلي. الآن، أمام ترامب ثلاث خيارات: إبرام اتفاق مع إيران، الاستمرار في الحصار أو تجديد وتعزيز الهجمات. نتنياهو وترامب ناقشا كل واحدة من هذه الخيارات بشكل موسع وبنزاهة، ليس في محاولة لدفع هذا الخيار أو ذاك، بل لفحص الموضوع بشكل موضوعي ومعرفة مزايا وعيوب كل مسار ومسار."

أكد المصدر: "من الواضح للجميع أن هذا ليس تلاعبًا بالرأي العام، وهناك هنا سؤال حقيقي وذو صلة يشمل أيضًا وضع أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. نتنياهو لا يتجاهل هذه القضايا بشكل عابر."

وأضاف: "إلى جانب ذلك، هناك إمكانية لمواصلة الضغط الشديد على النظام الإيراني - من خلال اقتصاد الدولة، حيث توجد حالياً مشكلة صعبة في تزويد الوقود وصعوبات كبيرة للمواطنين. هناك بداية احتجاج - المواطنون محبطون والنظام يخشى ذلك كثيراً". وبحسب قوله، هناك اليوم في إيران 90% نسبة تضخم، ومن الممكن أن ترتفع إلى 200 و300 بالمئة إذا استمر الضغط.

"نتنياهو وترامب مثل زوجين متزوجين يعرفان بعضهما منذ سنوات عديدة، يتحدثان بصراحة وبروح دعابة ودون إضاعة وقت"، أضاف، "كان هناك محاولة للتوصل إلى استنتاج حول ما هو الأفضل، وكل واحد منهما قال ما هو الأفضل من وجهة نظره. رئيس الحكومة قال للرئيس ما هو وضع إسرائيل، ودخل في تفاصيل كل واحدة من الإمكانيات".

لاحقًا، نفى المسؤول السياسي البارز الادعاء الذي يقول إن نتنياهو قال لترامب إن إسرائيل تفضل هجومًا على إيران، وأضاف: "التفضيل الإسرائيلي هو النتيجة. يجب الانطلاق منها نحو العمل، والقرار النهائي يعود إليه. حتى في برنامج 'زئير الاسد' سمع الطلب الإسرائيلي بمهاجمة فوردو، لم يعطِ جوابًا وقرر الانضمام بعد عدة أيام. في إسرائيل ينتظرون قراره في هذا الشأن – إلا إذا هاجمتنا إيران قبله. هم لم يفعلوا ذلك حتى الآن، وليس عبثًا، بل لأنهم يفهمون أننا سنرد ولديهم قدر معين من الردع".

كشف المسؤول السياسي الرفيع أن موضوعاً آخراً الذي طُرح خلال اللقاء هو علاقات رئيس الولايات المتحدة مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وقال: "نتنياهو أعرب عن رأيه في الموضوع، الذي يُطرح دائماً، وترامب يعرف موقفه"، وأكد: "كما ناقشوا موضوع النووي المدني للسعودية - ترامب ربطه بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، وهذا أمر جيد".

بحسب قوله، كان نتنياهو سيكون سعيدًا لو أن النظام الإيراني رفع الراية البيضاء. "النظام يبتز عبر المصريين، وحاليًا هناك خلافات بين أولئك الذين يخافون على الاقتصاد وأولئك الذين يخافون أقل". وفي سياق حديثه، تطرق إلى وضع المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي. "يمكنني أن أقول بيقين إنه على قيد الحياة، ولا أحد يستطيع أن يشهد أنه رآه منذ 'زئير الأسد'. على أي حال، النظام سلبي جدًا وضعيف أكثر بكثير اليوم. لا أعتقد أن الضرر الذي ألحقناه به، وتركه مع حوالي 1,500 صاروخ مقابل عشرات الآلاف التي كان يملكها، سيؤدي إلى انهيار النظام. هذا فقط إذا تزامن مع عوامل أخرى من غير المناسب ذكرها".

أثار موضوع الموقع النووي السري "جبل الفأس"، الذي هدد ترامب بمهاجمته وتدميره. "هناك في المكان أجهزة طرد مركزي، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه لا تتم هناك عملية تخصيب. على أي حال، لدى إسرائيل تقييم جيد بالنسبة للمواد النووية - جميعها تحت عتبة الـ60%"، قال، "رئيس الوزراء أجرى محادثة مطولة على انفراد مع نائب الرئيس جي دي فانس، والتي كانت 'جيدة وصريحة جداً'".

فيما بعد، أوضح المصدر عدة قضايا تم طرحها في المحادثة مع فانس: "تصفية 29 من علماء النووي الإيرانيين نُفذت بعد إصرار نتنياهو، وأزالت كتلة حرجة من المعرفة، وهي كتلة قد تتطور إلى تداعيات إضافية. وإذا عادت إسرائيل إلى العمل المكثف في إيران - ستكون هناك أنشطة ضدها ولن يتم قبول احتواء العدوان أو البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية. ومع ذلك، لا يوجد هنا سحر ما دام النظام قائمًا".

في ختام كلمته، تطرق إلى قضية العفو لرئيس الوزراء. "نتنياهو لا يثير هذا الموضوع"، قال، "ترامب هو من يثير الموضوع بمبادرة منه، وعادة بغضب. لقد علق على ذلك خلال الاجتماع الأخير."