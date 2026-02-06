بعد جولة "جيدة" في سلطنة عُمان: توافق أميركي إيراني على استمرار المفاوضات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن "إيران لم تتراجع عن موقفها بشأن تخصيب اليورانيوم خلال محادثات سلطنة عُمان التي جرت، اليوم الجمعة، وأفاد التقرير بأن كلا الجانبين لم يُبدِ أي تغيير يُذكر عن موقفه الأولي. ويُعدّ إنهاء تخصيب اليورانيوم مطلباً أمريكياً رئيسياً، إذ تُعزّز الولايات المتحدة وجود حاملات طائرات في المنطقة تحسباً لأي تصعيد.

وتحدث بدر البوسعيدي، كبير الدبلوماسيين العُمانيين، الذي توسط في المحادثات، عن "محادثات جادة للغاية جرت اليوم في مسقط بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف: "كان من المفيد توضيح وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم المُحتمل. ونهدف إلى استئناف المحادثات في الوقت المناسب، على أن تُدرس نتائجها بعناية في طهران وواشنطن".

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات، عقب اختتام المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الجمعة، إن بلاده توافقت مع الولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات، مضيفاً: "سنحدد الموعد والمكان للجلسة المقبلة خلال أيام".

في وقت ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طهران تمسكت برفض إنهاء تخصيب الوقود النووي، مع الإشارة في المقابل إلى استعدادها لمواصلة العمل نحو حل دبلوماسي قد يجنّب التعرض لضربة أميركية.