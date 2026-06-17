خلال اجتماع الكابينت السياسي-الأمني الذي عُقد هذا الأسبوع، أعرب كبار المسؤولين في جهاز الأمن عن خيبة أملهم عقب الإعلان عن صياغة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وبحسبهم، فإن الحصار المفروض على مضيق هرمز بدأ بالفعل يؤتي ثماره الملموسة، في حين أن الوضع الاقتصادي لإيران تدهور بشكل كبير. وقال مصدران مطلعان على تفاصيل المناقشة: "الإيرانيون الآن على وشك الانهيار الاقتصادي"، كما أُبلغ وزراء الكابينت.

كما هو معلوم، في 12 أبريل أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن حصار بحري على إيران. فرض الجيش الأمريكي، تحت قيادة القيادة المركزية (CENTCOM)، قيوداً على موانئ الدولة، ومنع السفن الإيرانية من الخروج من الخليج الفارسي، وحظر على السفن الأجنبية الرسو في الموانئ الإيرانية.

للخطوة الدراماتيكية لإدارة ترامب كان تأثير كبير على الحياة اليومية في إيران. "حدث نقص حاد في المواد الأساسية والأدوية، وسُجلت طوابير طويلة في محطات الوقود"، قال كبار مسؤولي الأمن للوزراء خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء. كما أكدوا أمام وزراء الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "لو واصل الأمريكيون الحصار، لما كانت إيران قادرة على الصمود أمامه".

أحد التحديات الأهم التي نشأت لإيران نتيجة الحصار البحري ظهرت في قطاع النفط. إيران، التي تُعتبر من أكبر مصدِّري النفط في العالم، تنقل بشكل روتيني النفط الخام من موانئها إلى دول مختلفة. بسبب الحصار، وفي ظل غياب أنابيب تصدير برية مهمة، بقيت الدولة مع كميات هائلة من النفط غير المباع.

صحيح أن طهران خزنت جزءًا من النفط الذي واصلت إنتاجه في ناقلات - ومنها أيضًا سفن قديمة رست في الموانئ الإيرانية - إلا أنه في مرحلة معينة نفدت قدرة التخزين لدى الدولة. "الإيرانيون بدأوا في تقليص إنتاج النفط، وهذا يشير إلى المراحل الأولى لإغلاق حقول النفط"، أوضح مسؤولون رسميون للوزراء خلال النقاش.

يشير خبراء الطاقة إلى أنه بعد إغلاق حقل نفط، لا يمكن دائمًا إعادة تشغيله بسهولة. لذلك، بحسب رأيهم، إذا استمر الحصار، كانت إيران ستضطر إلى إيقاف حقول نفط إضافية—وهي خطوة كان من الممكن أن تتسبب لها بضرر اقتصادي لا يمكن إصلاحه. وقد تم إثبات ذلك بالفعل الأسبوع الماضي، عندما أفادت منظمة أوبك عن انخفاض بنسبة 19% في إنتاج النفط الإيراني خلال الشهر الماضي، وهو معطى يشير إلى أن إيران بدأت بالفعل في تقليص الإنتاج.

مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران تتيح لطهران استئناف تصدير النفط، بعدما وافقت الإدارة الأمريكية على تعليق العقوبات في هذا المجال لمدة 60 يوماً. من المتوقع أن يمنع هذا الإجراء إيران من الحاجة إلى إغلاق المزيد من حقول النفط.

خلال جلسة الكابينت أعرب المشاركون - بينهم وزراء ومسؤولون كبار في جهاز الأمن - عن إحباط شديد من كون الاتفاق خفف فعلياً من الضغط الاقتصادي الهائل الذي كان يُمارَس على النظام في طهران. وقال أحد الخبراء المشاركين في النقاش: "لقد عانوا من نقص حاد". وأضاف مسؤولون كبار في جهاز الأمن وحذروا من أن الأموال التي يُتوقع أن تتدفق إلى إيران في أعقاب مذكرة التفاهم هي من جهة "مثل الباراسيتامول"، لكنها من جهة أخرى ستكون للنظام "مثل الأكسجين للتنفس".

قال الدكتور راز تسيمت، رئيس برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد بحوث الأمن القومي (INSS)، إنه لا شك بأن إيران دفعت ثمناً اقتصادياً باهظاً. وقال تسيمت: "من الواضح أن إيران تكبدت ضرراً اقتصادياً كبيراً، والذي نتج ليس فقط عن الحصار بل أيضاً عن التدهور الاقتصادي الطويل الأمد الذي تعمق بسبب موجات الاحتجاجات الشعبية والحرب نفسها".

ومع ذلك، سيكون من الخطأ الاستنتاج من عمق الأزمة الاقتصادية حول التنازلات التي كانت أو ستكون إيران مستعدة للقيام بها. حتى لو كانت الدولة قد وصلت إلى أزمة اقتصادية خطيرة جداً، من المرجح أن النظام والحرس الثوري كانا سيجدان طرقاً لحماية مصالحهما. من سيدفع الثمن هم المواطنون.

وفقا لأقواله، الكثيرون يميلون إلى الافتراض بأن هناك علاقة مباشرة بين ضائقة اقتصادية صعبة وبين تغيير سياسي. "الجياع لا يخرجون بالضرورة إلى الشوارع"، قال. "هناك من يدّعي أن من يكافحون لتأمين لقمة عيشهم اليومية يركّزون أكثر على البقاء من المشاركة في النشاط السياسي. وحتى لو اندلعت احتجاجات، ليس من الواضح أنها كانت ستؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شوهدت في التظاهرات التي أُقيمت في يناير".