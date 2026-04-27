قال مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس اليوم (الاثنين) إنه لا يرى أي استراتيجية خروج واضحة للولايات المتحدة من المواجهة مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، يدعي ميرتس أن القيادة في طهران تنجح في "إذلال" واشنطن في الساحة الدولية.

بحسب أقواله، لا توجد للولايات المتحدة إستراتيجية واضحة لإدارة المعركة أو لإنهائها. وقال: "لا أفهم أي إستراتيجية خروج سيختارها الأمريكيون"، وأضاف أن الإيرانيين "يديرون المفاوضات بمهارة كبيرة - أو بالأحرى، بمهارة كبيرة لا يديرون مفاوضات".

ميرتس أوضح أنه يجب إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، وذلك أيضًا بسبب تأثيره المباشر على اقتصاد ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، وجه ميرتس انتقادات أيضًا للسلوك الأمريكي تجاه أوروبا، وادعى أن ألمانيا وشركاءها لم يتم إبلاغهم مسبقًا عن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقًا لكلامه، فقد أعرب عن تحفظاته بشكل مباشر أمام رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في مناسبتين مختلفتين.

وأشار"لو كنت أعلم أن المواجهة ستستمر خمسة أو ستة أسابيع وستزداد سوءاً تدريجياً – لكنت أعبّر عن نفسي بشكل أكثر حزمًا"، قال. كما قارن ميرتس الوضع بحروب سابقة مثل في العراق وأفغانستان، وحذّر من أن المشكلة المركزية هي غياب التخطيط لإنهاء القتال. "آمل أن ينتهي ذلك بأسرع ما يمكن، لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن الأمر كذلك".

ميرتس لخص بقوله إن "الوضع معقد إلى حد كبير" وأنه يكلّف ألمانيا ثمناً اقتصادياً، وقد يضر بالصلابة الاقتصادية لأوروبا كلها.