ترامب: أقنعت أردوغان شخصيا بالبقاء بعيدًا عن الصراع مع إيران

أكد دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا بعدم التدخل في الصراع مع إيران.

وفي حديثه في البيت الأبيض بجانب الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، وصف الرئيس الأمريكي أردوغان بأنه "صديق" وأكد أنه ظل بعيدًا عن الحرب بناءً على طلبه.

قال ترامب: «كان مرشحًا جديًا للدخول في الحرب مع إيران، وربما إلى جانب إيران، لأنه ليس من كبار المعجبين بإسرائيل، كما تعلمون. طلبت منه أن يبقى بعيدًا، وقد بقي بعيدًا».

كما كثّف الرئيس الأمريكي أيضًا من الثناء على نظيره التركي، واصفًا إياه بأنه زعيم يحظى بالاحترام وعضو مهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

عند سؤاله عن إمكانية تسليم أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35، التي طالما طالبت بها تركيا، أجاب ترامب:" أعتقد ذلك" وأضاف أنه على الأرجح سيفعل " شيئًا سيجعل أردوغان سعيدًا جدًا"

تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورًا كبيرًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. وقد كثف رجب طيب أردوغان انتقاداته لإسرائيل، واصفًا الدولة العبرية بـ"الدولة الإرهابية"، ومتهمًا حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.