في وقت غادر فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد بعد محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس"، اليوم السبت، إن "إلغاء إرسال مفاوضين أميركيين إلى باكستان لا يعني استئناف الحرب مع إيران"، وتابع "لم نفكر في الأمر بعد"وأفاد"إذا أراد الإيرانيون التحدث فعليهم الاتصال بنا".

وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، على أن "هناك خلافات وصراعات كبيرة داخل القيادة الإيرانية، لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم".وتابع: "نحن نمتلك جميع أوراق القوة، بينما لا يملكون شيئًا، وإذا كانوا يرغبون في التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".

وأضاف ترامب، إن "إرسال وفد أميركي لإجراء محادثات مع طهران لا جدوى منه في ظل الوضع الحالي للمفاوضات"وتابع "لا أرى جدوى من إرسالهم في رحلة تستغرق 18 ساعة في الوضع الحالي. إنها طويلة جداً. يمكننا القيام بذلك بالهاتف بالكفاءة نفسها، يمكن للإيرانيين الاتصال بنا إذا أرادوا، لن نسافر فقط للجلوس هناك".