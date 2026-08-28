أثار التصعيد الإسرائيلي-التركي في سوريا تساؤلات متزايدة في تركيا حول إمكانية تدخل باكستان عسكريًا إلى جانب أنقرة، في ظل اتفاق الدفاع المتبادل الجديد الذي جمع إسلام آباد والرياض وأنقرة، وما إذا كان هذا الاتفاق سيدفع الدولة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي إلى مسار مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة "تركيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية، فإن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت في 18 أغسطس/آب قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غربي سوريا، جاءت بهدف منع انتشار عسكري تركي في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة على النفوذ والسيطرة على الأجواء السورية في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد.

وتضع التطورات الأخيرة "تحالف مكة"، وهو اتفاق الدفاع المتبادل بين السعودية وباكستان وتركيا، أمام اختبار مبكر بعد أقل من شهر على توقيعه. ويبرز السؤال حول ما إذا كانت إسلام آباد قد تضطر إلى تفعيل بنود الدفاع المشترك في حال تعرضت تركيا لمواجهة مباشرة مع إسرائيل.

لكن قائد سلاح الجو الباكستاني السابق وسفير باكستان السابق لدى سوريا، سعيد خان، استبعد اندلاع مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، مرجحًا في المقابل استمرار التنافس بين الطرفين على النفوذ داخل سوريا.

وقال خان إن إسرائيل تشعر بالقلق من المساعي التركية للمساعدة في إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب مع إيران، تقدمت عبر جبل الشيخ ووصلت إلى مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترًا من دمشق.

غموض متعمد في اتفاق الدفاع

ويرى خبراء أمنيون أن صياغة "تحالف مكة" بقيت غامضة بشكل متعمد، كما أن الاتفاق لم يحصل بعد على المصادقة النهائية من البرلمان التركي، ما يمنح باكستان هامشًا واسعًا للمناورة في حال اندلاع أزمة بين تركيا وإسرائيل.

وقال المستشار الأمني حيدر م. حسين إن إسلام آباد لا تعتبر اندلاع حرب تركية-إسرائيلية سيناريو أساسيًا، مؤكدًا أن الغموض المحيط بالاتفاق يوفر لباكستان مرونة عملياتية ومساحة للمناورة السياسية.

من جهته، رأى خبير إدارة المخاطر جونيد جاويد أن تعرض تركيا لهجوم مباشر قد يدفع باكستان إلى تقديم رد تدريجي، يمكن أن يشمل دعمًا لوجستيًا أو أنظمة دفاع جوي، دون أن يعني ذلك بالضرورة دخولها في مواجهة إقليمية شاملة.

وفي الوقت الذي تفضل فيه باكستان لعب دور الوسيط والعمل على منع التصعيد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تجري اتصالات لتجنب تفاقم التوتر بين إسرائيل وسوريا، يبقى الاختبار الحقيقي لـ«تحالف مكة» هو مدى قدرته على ردع اندلاع حرب واسعة، وليس الانضمام إليها.

وتبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل الاتفاق: هل يشكل "تحالف مكة" عاملًا لاحتواء التصعيد، أم قد يتحول في حال اندلاع مواجهة إسرائيلية-تركية إلى شرارة توسع نطاق الحرب لتشمل باكستان؟