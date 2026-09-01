دعا السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، تركيا إلى المساهمة في الاستقرار الإقليمي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا فترة من التوتر الشديد.

وقال مايك هاكابي في مقابلة الاثنين لصحيفة جيروزاليم بوست." لا أعتقد أننا نعلم بعد حقًا ما إذا كانوا مفيدين أم لا. نأمل أن يقرروا أن يكونوا كذلك ".

تصدر تصريحاته بعد غارة إسرائيلية نُفذت في 18 أغسطس ضد القاعدة الجوية السورية أبو الظهور، وذلك قبل وقت قصير من الانتشار المقرر للجنود وأنظمة الدفاع الجوي التركية في الموقع. بعد العملية، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد أي محاولة تركية قد تؤدي، حسب رأيه، إلى زعزعة استقرار المنطقة أو تهديد الأمن الإسرائيلي.

بالنسبة لمايك هاكابي، يجب قبل كل شيء تفسير العملية الإسرائيلية على أنها تحذير موجه إلى أنقرة.

قارن السفير الأمريكي الوضع بلعبة البيسبول: فعندما يقترب الضارب كثيرًا من منطقة الرامي، يمكن لهذا الأخير أن يرمي كرة بالقرب الشديد منه لحثه على التراجع.

وفقًا لمايك هاكابي، فإن عدم مقتل أي شخص وعدم تدمير أي بنية تحتية رئيسية خلال الضربة يوضح هذه النية. ويُقال إن المدرج في المطار وحده هو الذي تضرر. والرسالة الموجهة إلى تركيا هي عدم مواصلة تقاربها العسكري مع المواقف الإسرائيلية في سوريا.

عبّر السفير الأمريكي أيضاً عن قلقه إزاء تشدد خطاب عدد من المسؤولين الأتراك ضد إسرائيل.

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بأنها "مشكلة للبشرية جمعاء" و"عبء" لم يعد بإمكانها تحمله. ويقر مايك هاكابي بأن بعض التصريحات الصادرة من أنقرة تثير قلق واشنطن.

تراقب الولايات المتحدة أيضًا مسارات التمويل التي تمر عبر تركيا والتي قد تستفيد منها، حسب مايك هاكابي، حركة حماس في قطاع غزة. ويصف السفير الأمريكي هذه القضية بأنها "مشكلة خطيرة".

في هذا السياق، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف التوترات بين الحليفين لواشنطن. ووفقاً لمايك هاكابي، فإن دونالد ترامب يحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي الوقت نفسه يتمتع بـ«علاقة ممتازة» مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تعمل الإدارة الأمريكية بالتوازي على إنشاء آلية تهدف إلى تسهيل الحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا. يشارك توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، في هذه الجهود.

في الأسبوع الماضي، التقى مدير الموساد رومان غوفمان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بهدف تجنب تصعيد جديد وإعادة إطلاق الحوار.

وفقًا لمايك هاكابي، هناك الآن آلية اتصال تشمل إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وسوريا ولبنان، من أجل تعزيز المناقشات قبل أن تخرج التوترات عن السيطرة.