وزير الشتات الإسرائيلي: الحرب مع سوريا "حتمية"

أعلن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، مساء الثلاثاء، أن الحرب مع سوريا “حتمية”، مرفقًا بيانًا باللغة الإنجليزية مع مقطع فيديو يُظهر جنودًا سوريين يهتفون بشعارات مؤيدة لغزة خلال عرض عسكري في دمشق.

وتأتي تصريحاته في وقت تُجري فيه إسرائيل وسوريا مفاوضات برعاية أمريكية حول اتفاق أمني، وسط أنباء عن خلافات حول تفاصيل التطبيق العملي للاتفاق، الذي لا يزال في مراحله الأخيرة.

https://x.com/i/web/status/1998448569255162064 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي دمشق، شهدت الاحتفالات بالذكرى السنوية لصعود الرئيس السوري الأسد عروضًا عسكرية ضخمة، مع انتشار أمني مكثف، في حين شهدت مناطق الساحل والسويداء ومناطق قسد مقاطعة لمظاهر الاحتفال.

وأكدت مصادر أن النشاط الإسرائيلي داخل سوريا، بما في ذلك الغارات العسكرية الأخيرة، يضعف جهود الولايات المتحدة لإنهاء الاتفاق، في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على إسرائيل لتجنب أي خطوات قد تُعطل العملية الأمنية.