البحرين تتهم إيران بهجوم مسيّرات وتدعو مجلس الأمن للتحرك العاجل

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف أراضيها فجر اليوم السبت، عبر طائرات مسيّرة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي، إن “العدوان الآثم” يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، معتبرة أن استمرار مثل هذه الهجمات يحمّل الجهة المنفذة مسؤولية تقويض مساعي السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أن السلام لا يمكن فرضه بالترهيب أو العدوان، مؤكدة أن أمن البحرين واستقرارها “خط أحمر”، وأن وحدة الصف الوطني قادرة على مواجهة أي تهديدات تمس سيادة البلاد أو سلامة أراضيها.

كما استند البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مشيرًا إلى أنه يحظى بدعم دولي واسع، واعتبر أن أي تصعيد من هذا النوع يمثل تحديًا للإرادة الدولية ولجهود الحفاظ على الأمن الإقليمي.

ودعت البحرين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قراراته ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الهجوم، مؤكدة احتفاظها الكامل بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفق القانون الدولي.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات للحرس الثوري تفيد باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردًا على هجمات سابقة طالت أهدافًا إيرانية، مع التهديد بالرد بشكل أوسع في حال تكرار “العدوان”.

كما أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات جوية ضد أهداف داخل إيران، في إطار الرد على هجوم استهدف سفينة في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار عملياتها لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية السفن التجارية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي متزايد، وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.