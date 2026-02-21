فرنسا تتهم خمسة أشخاص بإيصال أموال لحركة حماس تحت غطاء مساعدات إنسانية

أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، أن السلطات القضائية الفرنسية وجهت اتهاما لخمسة أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين، بإيصال أموال لحركة حماس تحت غطاء مساعدات إنسانية، ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم، منها: "تمويل مشروع إرهابي، وسوء أمانة ضمن عصابة منظمة".

وقالت النيابة الفرنسية إن "الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين، في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافة إلى العاملين فيهما موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس، تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

ووُضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، حسبما ذكرت النيابة، مؤكِّدة معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو"، وهم على صلة بجمعيتَي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير". ووُجِّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين، أو سبق أن عملوا فيهما.

تعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر / تشرين الثاني 2023، وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.