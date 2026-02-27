لأول مرة في الضفة الغربية، قدمت السفارة الأمريكية في إسرائيل خدمات قنصلية رسمية مباشرة في بلدة إفرات، يوم الجمعة، وتوجه فريق من البعثة الدبلوماسية إلى البلدة لتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية للمواطنين الأمريكيين المقيمين فيها.

ومن جهته أشاد دوفي شيفلر بـ"التعاون الممتاز مع السفارة والسفير مايك هاكابي"، وتابع "هذه المبادرة، إلى جانب تقديم الخدمات الإدارية، تُشكّل رسالة سياسية قوية من واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب".

وجاءت هذه المبادرة بحضور رئيسة المجلس المحلي لإفرات، دوفي شيفلر، ومسؤولين بلديين، والقنصل العام الأمريكي ومنسق الشؤون القنصلية، مارك مارانو، الذي ترأس الوفد.

ووفقًا للبلدية، يبلغ عدد سكان إفرات أكثر من 14 ألف نسمة، ثلثهم تقريبًا من المواطنين الأمريكيين، مما يضفي على هذه العملية أهمية خاصة للمجتمع المحلي. وتمكن السكان من إنجاز العديد من المعاملات الإدارية دون الحاجة إلى السفر إلى القدس أو تل أبيب، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وتسجيل مواليد الأطفال المولودين خارج الولايات المتحدة، وتوثيق التوقيعات، وغيرها من الخدمات الإدارية.

تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من برنامج سفارة جديد يهدف إلى تقريب الخدمات القنصلية من الجاليات الأمريكية في جميع أنحاء البلاد. وفي إفرات، أكدت السلطات المحلية على الطابع غير المسبوق لهذا الحدث، مشيرةً إلى أنها "المرة الأولى التي تُقدّم فيها خدمة قنصلية أمريكية رسمية في إحدى جاليات الضفة الغربية".