أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء اليوم الجمعة، عن "مقتل 16 عنصراً بارزاً في المنظومة المالية لحركة حماس خلال الحرب، مما أدى إلى تعطيل شبكة لتحويل الأموال كانت تعمل عبر تركيا وقطاع غزة"، وتابع "تورط جميع هؤلاء العناصر في عمليات تحويل أموال استُخدمت لتمويل أنشطة حماس في قطاع غزة - بمبالغ تجاوزت المليار دولار - وذلك عبر شبكة تضم عشرات من محلات الصرافة في تركيا وغزة".

وأكد على أنه "من بين القتلى إبراهيم أبو شمالة، المسؤول المالي للجناح العسكري لحركة حماس، ومحمد أبو علوان، المسؤول عن تمويل الجناح السياسي للحركة"، واضاف"قُتل عناصر رئيسيون في شبكة تحويل الأموال كانوا مسؤولين عن استلام الأموال لصالح حماس، بمن فيهم خضر الجماصي وإيهاب خريزم وحسين قدرة".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد استخدمت حماس هذه الأموال - التي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات - لتمويل عناصرها، وبناء قدرات تسليحية، وترميم البنية التحتية للحركة، والدفع بمخططات عدائية تستهدف القوات الإسرائيلية والمدنيين. وقد أصدر الجيش تحذيراً لجميع العناصر الذين يواصلون المشاركة في الأنشطة المالية لحماس، مؤكداً أن من يمولون "الإرهاب" ويسهلونه يُعدون أهدافاً مشروعة لضربات الجيش الإسرائيلي والشاباك الرامية إلى تفكيك حركة حماس. كما نبه الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزة إلى أن حياتهم تتعرض للخطر بسبب استمرار عناصر حماس في جميع أنحاء القطاع في الانخراط في جهود مالية تهدف إلى تعزيز الحركة وإعادة بنائها.