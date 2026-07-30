كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر إيرانية، أن الانفجار الذي استهدف ناقلات الغاز في ميناء دمياط المصري، الأربعاء، نجم عن هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، في خطوة هدفت – بحسب المصادر – إلى توجيه رسالة بشأن قدرة طهران على تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية إذا قررت تصعيد المواجهة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن العملية كانت تهدف إلى إظهار أن إيران قادرة على تعطيل خطوط الشحن في المياه الدولية بصورة أكبر بكثير في حال تصاعد التوترات الإقليمية.

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ولم تحدد المصادر ما إذا كانت الضربة نُفذت مباشرة من قبل إيران أو عبر إحدى الجماعات المتحالفة معها، كما لم تكشف عن موقع إطلاق الطائرات المسيّرة.

في المقابل، أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي اندلع في ميناء دمياط نجم عن سقوط طائرة مسيّرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بوقوع انفجارات في ناقلات غاز داخل ميناء دمياط، فيما ذكرت مصادر أمنية مصرية في تصريحات سابقة لقناة الحدث أن الحادث ناجم عن حريق اندلع في غرفة محركات سفينة متوقفة عن الخدمة، نافيةً في حينه تعرض الميناء لهجوم.