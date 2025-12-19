تقرير: "حماس تواجه صعوبات في دفع رواتب عناصرها بعد استهداف العمليات الإسرائيلية لمواردها المالية"

تواجه حركة حماس صعوبات مالية حادة تعيق قدرتها على دفع رواتب أعضائها بالكامل، جراء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أضعفت بشكل كبير قنوات تمويل الحركة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الوسط"، وبحسب التقرير، فإن "إحدى أكثر الضربات فعالية التي وجهها الجيش الإسرائيلي تتمثل في مداهمة شركات الصرافة في الضفة الغربية، التي تستخدمها حماس وغيرها من الجركات لتحويل الأموال وغسلها"، وقد ساهمت هذه العمليات، بحسب التقارير، في "استنزاف جزء من موارد الحركة المالية، مما يهدد استقرارها الاقتصادي".

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه "على الرغم من هذه المعوقات، لا تزال حماس قادرة على دفع رواتب جزئية لغالبية أعضائها". وصرح مسؤول لم يُكشف عن هويته من الحركة بأن التنظيم لا يزال يعتمد على "مصادر تمويل داخلية" في قطاع غزة لضمان حد أدنى من المدفوعات المنتظمة.

يبقى الدعم الإيراني المصدر الرئيسي الآخر للتمويل، والذي يوصف بأنه متقلب ومتأخر أحيانًا. وأقر المسؤول قائلاً: "نواجه صعوبات متزايدة يومًا بعد يوم في تحويل هذه الأموال وإيصالها إلى غزة"، موضحًا أن "مديري الرواتب يضطرون إلى استخدام ما تبقى لديهم من احتياطيات نقدية أو اللجوء إلى الإيرادات المحلية".