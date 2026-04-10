حزب الله يدعو السلطات اللبنانية إلى "عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل"

حث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في رسالة بثت عبر قناة"المنار"، اليوم الجمعة، السلطات اللبنانية على "عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل قبيل المفاوضات المباشرة المقرر عقدها الأسبوع الوشيك في واشنطن". وشدد على "ضرورة حماية مصالح لبنان وعدم الخضوع للضغوط". كما ندد بـ"الجرائم الدموية" المنسوبة إلى إسرائيل، في إشارة إلى الغارات التي شنتها، الأربعاء المنصضرم،على الأراضي اللبنانية والتي أسفرت، بحسب بيروت، عن مقتل أكثر من 300 شخص.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت إسرائيل عزمها الدخول في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل مع لبنان، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيته "بدء هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن، بدعم من الولايات المتحدة". ولطالما شكل حزب الله نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل ولبنان، بسبب وجوده المسلح في جنوب البلاد وعلاقاته الوثيقة مع إيران. ولا يزال البلدان رسمياً في حالة حرب، على الرغم من هدوء نسبي في السنوات الأخيرة، يتخلله تبادل لإطلاق النار وعمليات عسكرية محددة الأهداف. قد تمثل المفاوضات المقبلة نقطة تحول، لكن المواقف لا تزال متباينة بشدة، مما يجعل أي تقدم غير مؤكد.