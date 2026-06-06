حذَّر مصدرٌ مُقرَّبٌ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خسارةٍ في المقاعد بسبب الوضع الأمني ​​في الشمال، وذلك بحسب ما أفاد به مراسلنا السياسي نداف إليميلخ في مجلة "هاشابات" مساء اليوم السبت، واقترح المصدر على نتنياهو عدم حلّ الكنيست، ومحاولة تحسين موقفه السياسي قبل الانتخابات. وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء يرغب أيضًا في ضبط الوضع الأمني ​​في الشمال حتى لا يخسر أصوات الناخبين".

ويعمل فريق رئيس الوزراء مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي يخسر أصواتًا لصالح بن غفير، لكسب الوقت. وفي غضون ذلك، ووفقًا للخطة، سيُقرُّ الحريديم قوانينَ مهمةً بالنسبة لهم، مثل قانون السكن الجامعي والقانون الأساسي لدراسة التوراة.

وصرح مصدرٌ مُقرَّبٌ من نتنياهو خلال محادثاتٍ مع الحريديم قائلًا: "لا يمكن حلّ الكنيست، ويحتاج رئيس الوزراء إلى بضعة أسابيع أخرى لإنقاذ الموقف". كما تذكرون، تناول نتنياهو موضوع المحادثات مع لبنان خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​يوم الخميس الماضي، وقال"إذا وافق حزب الله، فسأعرض عليكم اتفاق وقف إطلاق النار للموافقة عليه".

أثارت كلمات رئيس الوزراء غضب الوزراء. التفت الوزير إيتامار بن غفير إلى نتنياهو وقال: "اذهب إلى الولايات المتحدة، واصطحب معك أطفالاً من كريات شمونة ومطلة. قل لترامب: نحن نحبك، لكن يجب علينا الرد على نقاط ضعف حزب الله في الضاحية. نحن بحاجة إلى مناورة عسكرية. حتى لو حدثت مواجهة، فسوف تمر، وجنودنا أهم". غضب الوزير كوهين وقال: "لنكن صريحين. دولة عاقلة كانت ستكسر شوكتهم". بعد تبادل الكلمات، أوضح رئيس الوزراء كما ذكرنا: "لا يوجد اتفاق حالياً، ولذلك لن أطرحه للتصويت. حزب الله اعترض. إذا وافق، فسأعرضه عليكم للموافقة عليه".