تصعيد خطير في الشرق الأوسط.. ضربات أميركية على إيران وتهديدات برد مدمر

دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ موجة إضافية من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية داخل إيران، في استمرار للعمليات الأميركية لليلة الثامنة على التوالي.

وقالت سنتكوم إن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واستهدفت مواقع مرتبطة بمنظومات المراقبة والدفاع الجوي في المناطق الساحلية، وقدرات بحرية، ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأميركية استهدفت أيضًا مواقع قالت إنها تُستخدم لتهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني، متهمة إياهم بالمسؤولية عن هجمات استهدفت قوات أميركية في المنطقة.

وأكدت سنتكوم أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ما زالوا منتشرين في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القوات في حالة تأهب قصوى وتمتلك الجاهزية العملياتية الكاملة.

انفجارات في جنوب إيران ومضيق هرمز

بالتزامن مع الإعلان الأميركي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع سلسلة انفجارات في محافظة هرمزغان والجزر القريبة من مضيق هرمز، بينها جزيرة قشم ومدينة بندر عباس.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إن أصوات طائرات حربية سُمعت فوق جزيرة قشم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن استهداف مناطق قرب مدينة حاجي آباد في جنوب إيران.

كما أعلن مسؤول أمني في محافظة خوزستان أن صاروخًا أميركيًا أصاب منطقة قريبة من مدينة شادغان، موضحًا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، دون الكشف عن طبيعة الموقع المستهدف.

إيران تعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيّرة ضد أهداف أميركية في الكويت، ضمن ما وصفه بالمرحلة السابعة عشرة من عملية "صاعقة".

وقالت طهران إن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية بينها مخزن للذخيرة في معسكر عريفجان، ومنشآت في قاعدة علي السالم الجوية، مدعية إصابة مواقع رادار وأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعمل على التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية، مؤكدًا رفع مستوى الجاهزية الأمنية.

واشنطن تحذر من توسع المواجهة

وفي تطور آخر، أفادت تقارير أميركية بأن هجومًا إيرانيًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة يوم الجمعة استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وإصابة آخرين، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

كما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الوضع في المنطقة قد يتجه نحو مواجهة أوسع إذا لم يتم احتواء إيران، في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين الطرفين.

تهديدات إيرانية برد واسع

من جانبه، حذر قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني اللواء علي عبد اللهي الولايات المتحدة من أن أي عمليات عسكرية إضافية ضد إيران ستقابل برد وصفه بـ"الحاسم والمدمر".

كما وجه مسؤولون إيرانيون آخرون تهديدات للقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوشهر متكي إن طهران تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات ضد قواعد أميركية في العراق أو الكويت أو البحرين.

ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من توسع دائرة المواجهة لتشمل دولًا إضافية في الشرق الأوسط، خصوصًا مع استمرار الهجمات المتبادلة واقتراب التوترات من الممرات البحرية الحيوية في الخليج.