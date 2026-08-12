ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء) تفاصيل إضافية حول الدراما التي حدثت خلال زيارة ترامب إلى تركيا. ووفقاً للتقرير، تم اكتشاف التهديد في اليوم الأخير من زيارة الرئيس الأمريكي إلى البلاد. وبحسب مسؤولين مطلعين على التفاصيل، فقد تلقّت الاستخبارات الأمريكية معلومات من عدة مصادر خلال الليل تشير إلى أن الإيرانيين كانوا يعرفون بدقة مكان تواجد ترامب، بما في ذلك رقم الطابق الذي كان يقيم فيه. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد شخص يحمل صاروخاً مضاداً للطائرات على الكتف في محيط المكان.

عند معرفة تفاصيل الخطة الإيرانية، شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في تقييم التهديد وفي اتخاذ القرار حول كيفية الرد. كما كان وزير الخارجية ماركو روبيو على علم بالتهديد وسافر على متن الطائرة بعد أن ساعد في التخطيط لعملية تهريب الرئيس من تركيا، وذلك بحسب تصريح مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

ما لم يكن معروفاً في ذلك الوقت هو أنه على الأرجح تم إخراج ترامب بسرعة من الطائرة عبر حاوية التموين في الجانب الآخر من الطائرة. بعد ذلك نُقل إلى طائرة سافر بها سراً إلى بريطانيا. يبدو أن تلك الطائرة كانت نسخة عسكرية من طراز بوينغ 757 المعروفة باسم C-32A، وكانت متوقفة بجانب طائرة بوينغ 747 التابعة لطائرة "إير فورس وان" على المدرج في تركيا.

كما أفدنا، في إطار عملية سرية تم الكشف عنها في صحيفة "واشنطن بوست"، تم تهريب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الشهر الماضي من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة صغيرة من طراز C-32A، بينما تم تضليل الجمهور والصحفيين وجزء من طاقم البيت الأبيض ليعتقدوا أنه على متن طائرة "إير فورس 1" الأصلية.

العملية نُفذت في أنقرة في 8 يوليو عقب تهديد بالتصفية الموجهة من إيران ضد الرئيس وضد طائرته، وذلك بعد وقت قصير من استئناف الهجمات الأمريكية ضد أهداف إيرانية.