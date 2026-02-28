القيادة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل: "محاولات عدائية لنشر معلومات كاذبة ورسائل ترهيب".

أصدرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني، اليوم السبت، تحذيراً رسمياً رصدت فيه تصاعداً في محاولات التأثير ونشر المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي. ووفقاً لبيان المديرية، تعمل جهات معادية عبر رسائل مزيفة ورسائل تخويف ومعلومات مضللة بهدف إثارة البلبلة وتقويض ثقة الجمهور.

ويصدر هذا التحذير بالتزامن مع رسائل نشرتها خلال الساعات الماضية جماعة تُعرف باسم "المقاومة السيبرانية الإسلامية"، تضمنت إعلاناً عن إطلاق حملة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، في أعقاب عملية "زئير الأسد". ويزعم أعضاء الجماعة أنهم هاجموا خوادم أنظمة الدفاع التابعة لشركة رافائيل.

وفي رسالة أخرى، دعت الرسائل الجمهور إلى التواصل معها للمساعدة في عملياتها. وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم "حنظلة" أنها ستشن هجمات سيبرانية خلال الساعات القادمة "دون أي خطوط حمراء".

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم التحقق من صحة مزاعم القرصنة بشأن اختراق خوادم رافائيل من قبل أي جهة رسمية. تؤكد المديرية الوطنية للأمن السيبراني أن بعض الرسائل المعادية تحاول أحيانًا استغلال أحداث واقعية لإضفاء مصداقية أكبر عليها.

طرق التوزيع والاحتياطات التي تتخذها المديرية الوطنية للأمن السيبراني: تجاهل الإعلان

طرق التوزيع: الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي تحتوي على روابط، والمكالمات والرسائل التي تنتحل صفة قنوات إخبارية أو قيادة الجبهة الداخلية، والتوزيع عبر مجموعات واتساب وتليجرام.

التحقق من المصدر: لا تنقر على الروابط المشبوهة. يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المُرسِلة مباشرةً، وليس عبر الرابط الموجود في الرسالة.

التحقق من المعلومات: يمكن التحقق من الرسائل النصية المشبوهة عبر موقع "افحص رسائلي النصية" (SCAN MY SMS).

