أفاد تقرير إعلامي أمريكي بوجود مخاوف داخل دوائر أمنية واستخباراتية في الولايات المتحدة بشأن محاولات مزعومة لجمع معلومات تتعلق بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وسط حساسية متزايدة تحيط بالملف النووي الإيراني ومستقبل التفاهمات المحتملة بين الجانبين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقييمات الأمريكية أشارت إلى أن عدداً من كبار المسؤولين المشاركين في صياغة السياسة الأمريكية تجاه إيران كانوا محل اهتمام استخباراتي محتمل، نظراً لدورهم في إدارة المفاوضات والملفات الإقليمية المرتبطة بها.

وبحسب التقرير، تضم قائمة المسؤولين المعنيين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يتولون ملفات السياسة الدفاعية والأمنية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف الأمريكية تتركز حول احتمال السعي للحصول على معلومات تتعلق بتوجهات الإدارة الأمريكية وخياراتها التفاوضية في المرحلة الحالية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني.

وفي المقابل، نفت إسرائيل بشكل قاطع الاتهامات الواردة في التقرير، مؤكدة أنها لا تنفذ عمليات تجسس ضد الولايات المتحدة أو مسؤوليها، ومشددة على متانة العلاقات الاستراتيجية والتعاون الأمني بين البلدين.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في عدد من الملفات الإقليمية، بالتوازي مع متابعة التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية والتوترات الأمنية في الشرق الأوسط.